Sumisión química, arma de los violadores desalmados

En 2020 un 76% de las agresiones sexuales se cometieron con la víctima bajo sumisión química. A pesar del confinamiento y límites por la pandemia del Covid-19 esos números ilustran hasta dónde llegan violadores y abusadores sexuales. Sus víctimas, en un 99% mujeres jóvenes, concurren en el desamparo, desprotección y orfandad ante la policía, justicia y los médicos.

En España, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Ministerio de Justicia) constató ese dato. De 2.054 agresiones sexuales registradas en España durante 2020, el 76% se cometió con la víctima bajo sumisión química. Es decir, sedada, catatónica, sin el poder de su criterio, la fuerza que defiende o el grito que alerta terceros. En uno de cada cuatro casos de agresión sexual la voluntad de la víctima-mujer se anularía con fármacos, drogas, alguna sustancia natural o química.

El Ministerio de Justicia ya tiene en sus dependencias más de 100.000 firmas que reclaman más medios y atención a un delito que repugna al más insensible. Una sevillana, Marta Asensio, ya contó su drama con su ex pareja. No representa el caso-tipo de sumisión química. No encarna a la mujer que va de fiesta, de copas y un simpático interlocutor invita a copas envenenadas que le sedan. Tampoco es [Marta] alguien victimista. Fue violada por su ahora ex pareja en el marco de la intimidad del hogar, durante relaciones no consentidas.

El problema de la sumisión química se desconoce en toda su dimensión. Las víctimas olvidan lo que pasó antes y después de sufrir la agresión. Alcanza a toda clase de mujeres, aunque se detectaron casos entre parejas de hombres durante encuentros íntimos. Marta, junto a Gloria Martínez, compilaron miles de firmas que vindican un protocolo unificado médico y policial para aclarar los casos de sumisión química. Además de las firmas, la reivindicación se documenta con el testimonio de más de 50 víctimas de delincuentes impunes. Todo ello está siendo estudiado por técnicos ministeriales, policiales y judiciales.