Verdad irracional, mentira patológica

#Infraganti no es un espacio ajeno a lo sustantivo de la mente que causa perjuicios a terceros/as. Hace años abordamos aquí los desastres que causan quienes deliran con la fantasía desiderativa. Esa forma de pensar se basa en la ilusión que se le aplica la mente. Evade, de alguna forma, lo que no nos gusta. Quien vive esta fantasía cierra los ojos ante la realidad. Sólo imagina lo que desea.

Esta semana nos enfrentamos ante algo diferente, pero no muy lejano a la fantasear selectivamente. La mentira es afirmar lo que se sabe que no es verdad. No decir verdad conscientemente va más allá cuando representa un trastorno de la personalidad. Lo más venial en este terreno es cuando el individuo falsea la realidad constantemente sin obtener beneficio propio. Ante terceras personas faltar a la verdad sería transparente; con frecuencia parecen, esos mentirosos, bastante creíbles.

Según la psicoterapeuta Rosario Linares le mentira nos acompaña en la vida desde la infancia. Se recurre a la misma desde la primera adolescencia hasta la edad adulta. La mayoría de edad se estrena con mentiras llamémosle ‘esporádicas’. La Universidad de Massachusetts (EEUU) reveló años atrás que el 60% de las personas mienten al menos una vez durante una conversación de diez minutos ante cualquier interlocutor.

Mentir compulsivamente no siempre persigue algo o evita males. Hay quienes ocultan así adicciones, hábitos confesables o los pasajes más negros del pasado personal. Estos/as mentirosos/as difícilmente reprimen su compulsión, les puede el impulso a engañar, que acaban normalizando a fuerza de repetir mentiras.

Uno de los síntomas más apreciables de esta clase de mentirosos que hoy analizamos es que comparten una baja autoestima. Precisan destacarse, necesitan parecer más interesantes y ser aceptados por los demás. La ansiedad es parte del mentiroso/a. La tensión, el binomio verdad/falsedad y el miedo a ser descubiertos añaden ingredientes a estos personajes.

Suelen, además, tener dificultades sociales porque hay quienes les “pillan” fácilmente con radares personales, por lo que son conscientes que su credibilidad a veces es ‘0’. Les resultan balsámicas las mentiras duraderas, no las epidérmicas aisladas para salir airosos de la presión social. Cuando mentir es un hábito entraña una marca personal.

Varias anomalías de la personalidad (histrionismo, narcisismo, borderline –límite-, sociopatía, inmadurez, síndrome de Münchausen) se añaden a quienes mienten compulsivamente.