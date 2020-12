4 Amarres de amor que pueden devolverte al amor de tu vida

¡Estás de suerte! Aquí, aprenderás todo lo relacionado con los amarres de amor, qué son, en qué casos realizarlos, qué hechizos son los más efectivos, en qué te pueden ayudar, con qué profesional realizarlo y sobre todo sabrás cuando dan efectos estos amarres de amor. Sin duda los humanos sentimos afecto y amor por otras personas, y nos gusta vivir en pareja la mayor parte de nuestra vida. Muchas veces comenzamos una relación con mucho amor y sobre todo con mucha seguridad, pero poco a poco nos damos cuenta que la relación ya no es como antes. Los amarres de amor están precisamente para revitalizar y dar potencia a aquellas relaciones que están en sus peores momentos, o cuando tu ser amado ya te ha dejado. Hay ocasiones en los que hemos intentado todo por nuestros medios, pero nada nos ha funcionado, entonces es cuando los amarres de amor cobran sentido, sobre todo si queremos atajar nuestro problema con una ayuda esotérica.

¿Qué son realmente estos amarres de amor?

Mucho se ha hablado de una definición apropiada para los amarres de amor, pero pocos con gran experiencia han hablado de ello. Alicia Collado es líder en este tipo de rituales es la máxima referencia del sector, y hoy conocemos de primera mano lo que sería la definición de los amarres de amor: “Los amarres de amor son unos rituales especiales desarrollados por expertos profesionales con los que se abren los ojos a tu ser amado y sin obligar para que sepa que el camino hacia ti es su mejor opción. Siendo únicamente posible realizarlo cuando hay sentimientos mutuos”

¿Hay muchas formas de realizar estos hechizos?

Claro que sí. Hay miles de fórmulas y a lo largo de los años, han prosperado los rituales más exitosos. Hay rituales muy populares de amarres de amor como hechizos egipcios o africanos, pero al final los que más han prosperado son los de Magia Blanca con Arcángeles, Santería Yoruba, Vudú Candomblé de 7 nudos y Amarrado y Claveteado El equipo de Alicia Collado conoce muy bien estos rituales y es que lo principal es la experiencia y el conocimiento en coaching espirirutual.

¿Para qué puede sirven estos poderosos amarres de amor?

Estos amarres son muy útiles en el día a día de la pareja. No debes pensar que por hacerle un amarre a una persona esta quedará atada a ti y doblegada. Los rituales no buscan eso, sino fortalecer un vínculo o lazo de unión. Las relaciones de pareja pueden verse afectadas por el paso del tiempo pero hay varias utilidades de estos hechizos que quizás no conocías.

Usos de los amarres de amor si tu pareja sigue contigo

Si aún sigue contigo, pero sientes que no te hace caso y que tiene su cabeza en otro sitio, estos hechizos de amor pueden ser más útiles de lo que piensas para despejar incógnitas y poner fin a la preocupación. Por otro lado, si terceras personas están afectando a la relación, ya sean hijos de otras parejas, amantes, familiares, amigos o compañeros del trabajo, puedes ayudarte de alguno de los amarres de amor de Alicia Collado para superar esta crisis de pareja que suele tener un fatal desenlace. Si lo que observas es una falta de confianza, aumento de discusiones y hostilidad en la convivencia, estos conjuros sentimentales pueden poner fin a muchas noches de sollozos y lamentos.

Los usos de los amarres de amor en parejas que han roto

Si la relación se ha acabado por miedos y bloqueos o porque simplemente dice “que no te ama. Puedes analizar el caso y acercarle de nuevo si se aprecia que aún hay sentimientos. Cuando te han dejado por otra persona, aún puedes recuperarle, ya que probablemente tu pareja esté viviendo una irrealidad condicionada por la influencia de otra persona. Si la relación se basaba en conflictos de intereses, discusiones o falta de entendimiento y eso os ha llevado a la ruptura. Puede darse una segunda oportunidad a la relación. Otras muchas veces el agobio, el egocentrismo o el acosar a nuestra pareja en la relación terminan por romperlo todo y provocar un alejamiento desmesurado. Estos rituales pueden ayudarte a poner fin a todos estos problemas. Hay un sinfín de propiedades en los que los amarres de amor pueden serte útiles, pero lo ideal es consultar con un especialista para dejarte asesorar por el ritual más acorde a tus circunstancias.

¿Qué amarre de amor realizar? Conoce los 4 hechizos más solicitados

Como decíamos anteriormente, siempre se debe realizar una evaluación, pero por las últimas noticias y opiniones que tenemos sobre Alicia Collado recomendaríamos estos 4 amarres de amor muy útiles.

Magia Blanca con Arcángeles

Como su nombre indica en este amarre de amor las peticiones van realizadas hacia los arcángeles y no quiere decir que los siguientes rituales sean de magia negra o magia dañina, sino que en este ritual solo se trabaja con arcángeles. Este ritual es muy apropiado para endulzar, regresar a parejas que se han marchado hace muy poco tiempo y por pequeños desajustes o problemas. Muchos especialistas dicen que es un ritual progresivo y que tiene una duración determinada.

Hechizo con Santería Yoruba

Es un amarre de amor o hechizo ideal cuando la relación lleva rota más tiempo. Encomendados a la los Santos Orishas se realizan peticiones para que la pareja regrese afrontando una nueva situación con un mejor carácter y optimismo. Es un poderoso amarre de amor, muy eficaz en relaciones que han sido rotas por discusiones, terceras personas e incluso por problemas de comprensión y falta de afecto. Es un ritual que podría llegar a ser de larga duración.

Amarre con Vudú Candomblé de 7 nudos

Este hechizo vudú es realizado con mucho cuidado y esmero, ya que es un ritual que podría llegar a ser eterno. Es un poderoso trabajo que se realiza en muchas ocasiones para aquellas parejas donde hay sospechas de una tercera persona. Cuando se cree que corremos el riesgo de que nuestra pareja nos sea infiel, este ritual podría ayudarnos a alejarles pensamientos sexuales hacia otras personas. Siendo uno de los trabajos más poderosos, debemos tener en cuenta, que aunque pudiera llegar a ser eterno, nosotros mismos podríamos quitar dicho ritual.

Amarre de amor con Amarrado y Claveteado

Este famoso ritual de amor, muy llevado a la popularidad por Alicia Collado, es uno de los rituales más poderosos en magia. En el caso de que la relación haya podido ser entorpecida por el círculo familiar o de amistad de nuestra pareja, donde a través de habladurías, malos consejos o directamente acciones que hayan podido ser determinantes para el alejamiento de nuestra pareja, este ritual puede poner en orden todos esos problemas. Siendo el ritual más poderoso, se cree que podría llegar a ser irreversible, por lo que es un ritual donde debemos tener muy claro lo que queremos conseguir.

Los profesionales en amarres de amor hacen un seguimiento

En el caso de Alicia Collado, se realiza un seguimiento mediante citas agendadas para ir viendo el avance de la situación. Por las últimas noticias que tenemos, sabemos que muchos clientes agradecen este acto. Es una de las grandes diferencias entre las videntes buenas y las que no lo son. Los amarres de amor no generan ansiedad, lo que genera ansiedad es la incertidumbre. Por eso, en Alicia Collado recibirás un seguimiento de tu caso con consejos muy prácticos. Muchos clientes indican que Alicia Collado les manda a hacer pequeñísimos rituales en casa, o cosas como “llevar un lazo rojo durante unos días”. Todos los clientes indican que esto les ayuda muchísimo a distraer la mente y a poner la mejor energía en el ritual y el objetivo. Otros muchos clientes dicen que reciben pequeñas oraciones qué hacer, para que mientras la realización del amarre de amor, se sientan aliviados y esperanzados. Alicia Collado sabe que es de vital importancia que la persona se mantenga con la mente ocupada durante el ritual y para eso su servicio premium es ideal.

¿Cómo diferenciar un buen servicio de amarre de amor?

Es algo muy sencillo y aquí te queremos mostrar, qué para recibir un buen servicio, lo principal es buscarlo. Hay muchas personas que te comerán el coco con historias, con rituales caros pero que se esfumarán con tu dinero una vez pagues. También hay otros supuestos profesionales que cobrarán a resultados. En muchos foros de tarot y amarres podemos ver muchas de estas actuaciones. Otros muchos te dirán que puedes abonar el coste del amarre de amor pagando en varios plazos. Debes tener cuidado con todo eso, y por las últimas noticias que tenemos sobre amarres de amor y hechizos, puedes confiar plenamente en Alicia Collado, ya que te darán las herramientas y armas para ser feliz. Lo principal para poder diferenciar un buen servicio, es tener claro que la profesionalidad se aprecia en la primera toma de contacto.

Hice un amarre de amor casero y no ha funcionado ¿A qué se debe?

Si hiciste un ritual que vistes en una web o en un tutorial de youtube, tenemos malas noticias para ti. Por lo que hemos leído en internet, esos rituales no son efectivos porque no tienen nada que ver con la magia. Es una pérdida de tiempo total. Si que hay pequeños trucos que te ayudarán a mantenerte activo y positivo durante el proceso, pero deben ser siempre prescritos por un especialista en la materia. En internet hay rituales inservibles, de clavar agujas en cebollas, de hacer rituales incluso con fluidos corporales, quemar papeles, pero nada de eso sirve. Si fuese tan fácil recuperar a una pareja no habría profesionales del sector.

¿Cómo comenzaré a sentir que los amarres de amor hacen efecto?

Bueno es complicado saber cuando precisamente comienzan a causar efectos estos rituales, porque tú debes ir sabiéndolo poco a poco. Normalmente tu ser amado contactará contigo, o si ya teníais contacto es probable que tenga un gran cambio de actitud que le haga querer pasar tiempo contigo. Cuando nuestra expareja se acerca para hablar, dialogar tranquilamente y con serenidad es cuando debemos saber que el ritual ya está dando sus frutos.

La experiencia de Mayra con los amarres de amor

Me llamo Mayra y quiero hablar de mi experiencia con los amarres de amor, porque debo decir que yo un día estaba como tú: Buscando información. Ojalá pudiera evitarte tanta angustia y sobre todo evitar que cayeses en las manos que yo caí, porque fui víctima de varios engaños y desilusiones con estas cosas. Creo que no caí en buenas manos al principio y eso me hizo hacerme un poco escéptica en todo esto. Mi caso era complicado, yo sinceramente estaba agobiando demasiado a mi pareja porque me comencé a verle que estaba cambiando mucho y que cada vez pasaba menos tiempo conmigo. Él me hablaba mal, solo quería salir, jugar a videojuegos y no quería salir conmigo. Parece que se avergonzaba de mí. Todo eso me hizo perder mucho peso, y ya no me apetecía ni salir de casa.

“Me enteré que estaba hablando con una ex suya”

Me enteré que su ex y él habían quedado y me di cuenta por mensajes de whatsapp. Yo enloquecí, tuvimos una fuerte discusión y él me echaba en cara de que había sido yo la que le lancé a sus brazos. Parecía que mi mundo se derrumbaba y esa misma noche busqué desesperadamente en internet opciones para recuperar a mi pareja y caí en manos de una persona que se rió de mí porque cuando aboné lo que me dijo me bloqueó del whatsapp. Tonta de mí me volvió a pasar de nuevo al día siguiente con otra persona.

“Dejé pasar una semana y decidí buscar ayuda en los amarres de amor de nuevo”