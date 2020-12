Auténticas videntes buenas y baratas que están arrasando

Siendo las videntes buenas y baratas una de las formas más populares para consultar dudas y encontrar apoyo inmediato, todavía hay quienes nunca han usado este fascinante servicio. Hoy en día, gracias a la amplia conectividad que el Internet nos ofrece, es muy sencillo encontrar profesionales en estos servicios e incluso descubrir cuándo se trata de una pitonisa experta o una novata. Sin duda la recomendación principal es nunca consultar con tarotistas desconocidas, muchas clarividentes son ampliamente recomendadas en foros, comunidades o en redes sociales por usuarios que han tenido experiencias valiosas y de gran ayuda. Pero si todavía te preguntas a dónde llamar, a continuación, te presentamos a las médiums y ritualistas más famosas de España.

Videntes buenas y baratas a tu disposición

Hemos preparado para ti una selección de las mejores y más económicas adivinas de toda España. Nos permitiremos hablarte de cada una de estas profesionales para que estés al tanto de lo que puedes esperar en una sesión con alguna de estas pitonisas. Llama a las mejores tarotistas Para comenzar te indicamos los datos de contacto de estas cartománticas de prestigio para que los tengas al alcance de la mano:

¿Por qué Cristina Romero es la mejor tarotista de España?

Mucho antes del auge de Internet, Cristina Romero era conocida en toda España en el mundo del tarot como una de las mejores cartomantes. Con más de 20 años de servicio, esta reconocida vidente, tarotista y estudiosa de las artes esotéricas ha ayudado a cientos de personas que atraviesan toda clase de situaciones difíciles. Cristina no solo es una persona honesta y humilde, es una de las pocas videntes buenas y baratas capaces de ponerse en el lugar de sus consultantes, tomar sus dudas y temores como propios y mostrarles con cuáles herramientas cuentan para resolver aquello que tanto les aqueja. Esta veterana atiende a personas de todas las edades y es capaz de comprender la realidad de cada uno gracias a su sabio manejo de los instrumentos de adivinación y a su vasta experiencia como consejera espiritual y coach de vida.

En la época de la incertidumbre el tarot tiene todas las respuestas

Tanto Cristina como su gabinete de adivinas auténticas entienden que las necesidades y corrientes de pensamiento de nuestra época son muy diferentes a las de hace una década o más. Ahora mismo nos encontramos viviendo en una época bastante convulsa: la pandemia de covid-19 nos ha hecho repensar sobre nuestro lugar en la tierra, nuestros vínculos emocionales y materiales, nos ha hecho vivir más despacio, aunado a que el 2020 se ha caracterizado por ser el año de las luchas sociales y de la unión de comunidades que desean generar grandes cambios. Es por ello que un sinnúmero de personas han buscado una guía, consuelo o apoyo en las fuerzas espirituales que rigen nuestro universo, lo que sin duda ha sido determinante para sobrellevar luchas, pérdidas, transformaciones y emociones densas que muchos están viviendo ahora mismo.

2020: la era de la transformación tecnológica y espiritual

Tomando en cuenta todo este complejo panorama, el mazo de naipes, un instrumento místico que habla en el lenguaje del inconsciente, está ofreciendo respuestas y una guía certera para todos aquellos que se encuentran lidiando con transiciones abruptas en su rutina de vida. Las videntes buenas y baratas saben que con una interpretación profunda y correcta pueden ayudar a encaminar el destino de aquellos que no han pasado buenos momentos en este año. Incluso en la era digital, la mediumnidad y la cartomancia han sabido adaptarse y reinventarse para continuar sirviendo a las necesidades espirituales de los individuos que consultan estos servicios. Opciones como el tarot PayPal, tarot VISA, toll free son algunas de las variantes del conocido servicio de lectura de arcanos telefónica que las psychic readers pueden ofrecer hoy en día.

Esperanza Abades: “El tarot prevalece porque tiene un enfoque positivo”

No es necesario que se demuestre científicamente que la videncia y la cartomancia tienen una influencia positiva en la vida de las personas. De hecho, creer en los mazos de barajas, los movimientos planetarios y las plantas medicinales empodera a ciertas comunidades.

Esperanza Abades, una de las clarividentes más reconocidas de España, nos explica cómo la lectura psíquica y del mazo de cartas otorga una sensación de significado que la gente no encuentra en ningún otro lugar y lo hace desde una perspectiva macroscópica, dándonos una idea de nuestro lugar en el universo. “Lo que la cartomancia ofrece no se puede medir, no necesitamos probarlo o hacer que suene factible, simplemente nos conecta a todos a nivel vibracional. Mis clientes son ingenieros, profesores, amas de casa, químicos, estudiantes, etc.,... la tirada de barajas prevalece porque tiene un enfoque positivo, sin importar si la ciencia lo aprueba o no.”

¿Tienen futuro el tarot y la videncia frente a los avances científicos?

La mediumnidad y la lectura de naipes son un arte, no una ciencia. La idea de analizar y comprobar datos es parte de la comunidad científica, la misma que acepta que no todo se puede probar. Por naturaleza, la videncia es irracional de cara a la ciencia, pero esto no la invalida o la hace incorrecta, por tanto, quienes quieran encontrar respuestas, tendrán que considerar aquello que esté más allá de lo “racional”. En este sentido, la lectura psíquica y la lectura del mazo de naipes están comenzando a ser vistas como actividades más serias. La comprensión de la magia está cambiando a medida que nos interesamos más en el empoderamiento de las comunidades y que aprendemos a pensar como individuos, por lo que la cartomancia se ha convertido en otra herramienta para desarrollarnos a nosotros mismos.

Coral Molina nos enseña la tirada expansión espiritual

Para las pitias auténticas el mazo de cartas es, ante todo, una herramienta de reflexión. Cuando buscamos un servicio de videncia telefónica para nuestro crecimiento personal, renunciando a indagar sobre el futuro y enfocándonos en el momento presente, solemos conocer revelaciones profundas. Con cada momento que elegimos vivir en el presente, co-creamos y damos a luz a un futuro más alineado, no solo para nosotros sino para el planeta. Cuando una de las adivinas interpreta los naipes para nuestra expansión espiritual, ese mazo se convierte orgánicamente en una herramienta sagrada para la curación, el despertar y la transformación.

Según Coral Molina, una de las clarividentes auténticas más premiadas de Europa, la tirada de la autosanación combina el mindfulness, la gratitud y una perspectiva esperanzadora a fin de reconstruir una forma de sanidad espiritual a la que acudir en momentos de necesidad.

¿Sufres de estrés? Las mejores videntes buenas y baratas pueden ayudarte

Cuando usamos el arte de la lectura de barajas para conectar con el presente, no hay predicciones. No hay noticias aterradoras, buenas o malas, no hay expectativas, solo hay sanación, nos liberamos del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés surge por temor al futuro el cual es un momento que no existe, solo existe nuestro presente; cuando entendemos esto podemos vivir alineados con nuestra intuición y con nuestra verdad. Con intervención de los arcanos, las cartománticas pueden ayudarnos a deshacernos de patrones pasados, viejos ciclos kármicos, miedos y traumas. Comenzamos a ver el valor del crecimiento espiritual y personal que nos deja vivir en el presente. Cuanto más empecemos a confiar en el momento presente, más podremos dejar atrás el estrés de un futuro que está en constante movimiento.

¿Cómo explorar el inconsciente a través de la magia?

Las cartománticas mejor preparadas saben que los modos en los que una tirada de naipes puede ayudarnos a sanar son ilimitados. Cada tarotista tiene prácticas únicas, por lo que no podemos hablar de una sola forma de consulta terapéutico, ya que el proceso de adivinación en sí mismo puede ser muy curativo. Ya sea que estemos leyendo para nosotros mismos o para otros, una buena lectura de los arcanos puede llevarnos a un lugar de equilibrio emocional y bienestar. Puede brindar una nueva perspectiva y replantear problemas dolorosos para crear un pensamiento más saludable y productivo.

Tarot y meditación: ¿Podemos hablar con los arcanos mayores?

La mayoría de las médiums de prestigio recomiendan a sus consultantes la meditación profunda durante la tirada, lo que les permitirá comunicarlos de forma directa con los arcanos, así como utilizar interpretaciones literales de las cartas a fin de encontrar respuestas más certeras. Para este tipo de práctica se basan en una especie de meditación guiada usando las imágenes de las cartas, por lo que suelen usar un manojo especial o con imágenes inusuales a fin de poder explorar con mayor facilidad en el inconsciente del sujeto. Se trata de una forma muy intuitiva de leer las barajas que solo las cartomantes auténticas saben llevar a cabo. Ninguna respuesta es incorrecta o está fuera de contexto en este ejercicio de exploración y descubrimiento, de hecho, se espera que los naipes otorguen claridad y sabiduría directamente a sus consultantes a través de alguna epifanía.

Conoce a Alba Ribera: especialista en tarot y rituales terapéuticos

Alba Ribera es quizás la tarotista y ritualista más buscada cuando se trata de usar la magia con fines terapéuticos. En sus sesiones se enfoca en encaminar la mente del consultante para que pueda conectar con un estado de sanación profundo tanto del cuerpo como del alma, un tipo de terapia que ha ayudado a muchas personas.

Como médium y terapeuta, utiliza los sistemas de creencias personales del cliente para establecer una relación y brindarle las habilidades necesarias para desentrañar sus pensamientos y creencias negativas. Para ello, les ayuda a determinar los aprendizajes más importantes del ciclo que están viviendo y a comprender cómo una perspectiva positiva puede ser el primer paso para la recuperación de su salud física o mental.

¿Pueden los rituales mágicos ayudar a superar la depresión?

Para las personas que sufren de depresión la cartomancia puede ser de gran ayuda, dándoles esperanza al mostrar que el futuro está cambiando constantemente y que siempre puede ser para mejor. El mazo de cartas nos demuestra que hay un millón de formas en que la vida puede desarrollarse y que siempre tenemos el poder de cambiar nuestro destino. Las tarotistas económicas y de calidad coinciden en que el mayor regalo que nos da la videncia, la lectura de cartas y la magia es el conocimiento y la seguridad de que cada uno de nosotros es único y puede construir su propio futuro. En todo momento, tenemos el control y podemos decidir, creamos nuestra realidad y estar conscientes de ello requiere el esfuerzo de observarnos a nosotros mismos, aceptarnos por quienes somos y hacer los cambios necesarios para encontrar nuestra felicidad. Una vez que abrazamos este poder, la vida puede tornarse más luminosa y con un mayor sentido.

