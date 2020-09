Buenas VIDENTES: Las 2 mejores tarotistas de España

A la hora de seleccionar una profesional del tarot para resolver nuestras inquietudes, lo importante es saber cómo identificar a las buenas videntes reales de las que no lo son. Junto a Eva Duarte, Luz Villanueva nos explica que las videntes de nacimiento no realizan preguntas, solo las básicas, puesto que es su poder el que les revela cuáles son los orígenes y elementos implicados en las cuestiones que les consultan como videntes fiables naturales.

La vidente real Eva Duarte explica que su capacidad para la videncia le viene de herencia. En su familia son varias las generaciones que cuentan con este poder. De ahí que al ser una vidente real no requiera del uso de otras mancias, ni elementos habitualmente relacionados con las sesiones de videncia o médiums como el péndulo o las runas. Para su consulta de videncia online, explica, solo debe conectar con las guías que cada persona tiene y que son quienes le muestran las respuestas a las preguntas e inquietudes de los consultantes.

Estas respuestas pueden presentarse ante los ojos de su mente en forma de imágenes del pasado, el presente o el futuro, o bien como sonidos, sensaciones e incluso palabras. La vidente natural Eva Duarte insiste en que cada sesión, debido al poder que tiene que desplegar, suele costarle un gran esfuerzo mental por lo que requiere de una preparación muy específica. De ahí que no trabaje las 24 horas del día y que haya optado por ofrecer sus servicios como vidente de nacimiento sin gabinete.

Su don natural es tan potente que no necesita utilizar cartas de Tarot ni otras mancias para ejercer como una de las mejores videntes de nacimiento sin cartas especializada en fechas exactas y resolución de raíz de preocupaciones. “No puedo elegir lo que veo ni lo que siento y si no veo algo te lo diré, no me gusta perder el tiempo ni que lo pierdas tú”, añade.

Preguntada sobre si, como una de las mejores tarotistas de España no ha pensado en acudir a televisión para aumentar su fama, responde tajante: a pesar de las numerosas y suculentas propuestas que ha recibido de las cadenas de televisión, se mantiene firme en su modo de entender este compromiso con su don y con las personas que acuden a ella de forma anónima.