Chat médico online: Cada vez más usado por seguros de salud

¿Te imaginas poder ponerte en contacto con tu médico directamente a través de un chat? Pues ahora es posible gracias a muchas las plataformas que ofrecen el servicio de chat, como por ejemplo la plataforma para encontrar los mejores seguros de salud en Doctori.com . Y ahora este método de comunicación ha llegado al sector de la salud y nos va a permitir estar más cerca que nunca de nuestro profesional sanitario.

Sigue leyendo si quieres saber cómo funciona el chat médico online, este servicio cada vez más usado por seguros de salud que quieren estar a la última y dar un servicio excelente a sus usuarios.



¿Qué es el chat médico?

El chat médico es una app que ofrece un servicio a los pacientes que no puedan desplazarse al centro médico o su dolencia no sea tan grande como para hacerlo. A través de esta plataforma podrás consultar con diferentes especialistas acerca de los temas de salud o cualquier cosa que no vaya correctamente con respecto a tu sanidad.

Podrás abrir un chat a cualquier hora del día y sin importar el lugar en el que te encuentres. A través de este método, el paciente podrá resolver la mayoría de sus dudas, y si el profesional lo ve oportuno le hará una videollamada. Esta es la forma más cercana de tener una consulta con tu médico, sin que esta tenga que ser presencial.

Beneficios del chat médico

El chat médico es un servicio muy útil para resolver cualquier tipo de dudas médicas que puedan aparecerles a los clientes. Este servicio tan sencillo, puede ser muy eficaz cuando se pone en manos de un facultativo especializado.

Las dudas que pueden tener los clientes pueden ser acerca de consultas básicas de su día a día o cosas realmente avanzadas como la valoración de algunos síntomas. De este modo, el médico podrá valorar, en cada caso, si es necesario que ese cliente acuda a una revisión presencial.

En este chat también se puede dar a los pacientes que tienen otro tipo de dudas, como por ejemplo preguntas sobre la medicación que están tomando o el uso adecuado que deben hacer de ciertos fármacos. Esta puede parecer una pequeña duda, pero puede dejar bloqueado a un paciente o hacer que se tome medicinas perjudiciales para su salud.

Además, a través del chat online, el médico no solamente podrá abordar problemas del momento, sino que podrá comenzar una conversación con el paciente, con la que le ayude a mantener uno estilo de vida saludable.

Los seguros de salud y los chats médicos

Hoy en día ya son muchos los seguros de salud privados que han implementado este nuevo servicio en las pólizas, porque se han dado cuenta de que es muy útil, tanto para pacientes, como para sanitarios. Aunque, no todas las compañías ofrecen los mismos servicios a sus clientes y eso es algo que deberás tener en cuenta y valorar a la hora de contratar tu póliza.

Algunas compañías ofrecen un servicio de chat médico básico y otras, las que ofrecen pólizas más completas, disponen de un servicio más amplio en el que el asegurado puede acceder a otras funcionalidades avanzadas como la consulta por videollamada.

Ahora ya sabes qué es el chat médico online, el producto cada vez más usado por seguros de salud que quieren ofrecer un servicio cercano a todos sus pacientes. Si estás buscando el mejor seguro de salud para ti y tu familia, no dudes en consultar el comparador de pólizas de Doctor i, para que te ayude a encontrar el contrato que mejor se adapte con tus necesidades.