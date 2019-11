Consulta el tarot y prepárate para afrontar lo que viene

Aunque algunas personas lo hacen por mera curiosidad, se puede decir casi seguro que el objetivo principal de aquellos que acuden a cualquier arte místico es buscar esperanza en momentos de pérdida mental, emocional o racional. A veces nos suceden cosas en la vida para las que no estamos preparados, ya sea porque son golpes que no esperamos o situaciones que, aunque puedan ser más o menos frecuentes, no sabemos cómo gestionar. Pero el hecho es el mismo: a veces necesitamos buscar ayuda externa cuando no sabemos cómo avanzar.

Tendemos a buscar razones lógicas y argumentos racionales a todo lo que sucede en el devenir de nuestro camino. Quizás ese es el principal error en el que incurrimos: las relaciones con el entorno, tanto con las personas como con las diferentes experiencias vitales, son complicadas y no siempre atienden a la lógica. Impera un gran componente emocional en lo que nos rodea, por lo que controlar frenéticamente lo que nos sucede nos puede hacer más mal que bien. No estamos educados para escucharnos, sino para tirar adelante pase lo que pase.