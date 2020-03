¿Cuándo volverá el deporte de élite?

Otra competición cuyo futuro es incierto es l a NBA, que paró el pasado doce de marzo después de que se conociese, minutos antes del partido entre Oklahoma y Utha que el pívot francés Rudy Gobert y el escolta estadounidense Donovan Mitchell dieran positivo en Covid-19 . Previamente, se había planteado la posibilidad de disputar partidos a puerta cerrada, pero esta idea no cuajó entre el colectivo de jugadores y la competición paró hasta nuevo aviso. A día de hoy, no hay fechas para su reanudación.

Respecto a las competiciones nacionales, lo lógico es pensar que si la Champions y la Europa League se pudiesen disputar, también lo harían las ligas domésticas. Tanto la Premier como La Liga, las principales referencias en Europa, han asegurado que la temporada concluirá. En ambos casos, no se descarta la posibilidad de que la reanudación del fútbol sea a puerta cerrada y que, una vez el problema esté absolutamente completado, se permita el acceso de aficionados. No está el tema tan claro en Italia, donde han surgido voces, como el del presidente del Brescia, solicitando la anulación de la competición. Es cierto que el italiano es, junto al español, el país más afectado por el coronavirus en Europa.

En el mundo del fútbol, las finales de la Champions y la Europa League tienen nueva fecha. Se disputarían, si el coronavirus lo permite, los días 27 y 24 de junio respectivamente. El objetivo, como así dejó claro la UEFA desde un primer momento, es que estos torneos se disputen, evitando así dejar huérfana la temporada. Hay mucho dinero en juego y ni el organismo regulador ni los clubes quieren pensar en una posible cancelación. Lo que no está claro es el formato de las rondas que quedan por disputarse. Actualmente, están pendientes partidas de la vuelta de los octavos de final de la Champions y otros correspondientes a la ida de los octavos de la Europa League. Si la pandemia se expande más allá de lo previsto por los gobiernos y el calendario se aprieta, entonces no se descarta la posibilidad de disputar rondas a partido único, algo inaúdito en la historia de la competición moderna. Una condición, a día de hoy, es que los partidos se disputarán con público en las gradas. Aunque esta idea podría cambiar en función de cómo transcurran los acontecimientos.

Siendo China el origen del virus y tras convertirse Europa y Estados Unidos en los principales focos de contagia, han quedado aplazadas todas las principales competiciones deportivas. Fútbol, baloncesto, natación, atletismo... Todo ha parado y, aunque se han puesto sobre la mesa fechas para la reanudación de los torneos, éstas son solo posibilidades, ya que el devenir futuro de la pandemia es una incógnita. No obstante, los organismos son optimistas y si se mantienen las previsiones, la temporada tiene muchas posibilidades de acabar, aunque será mucho más tarde de la fecha prevista.

El deporte de elite está en vilo a la espera de conocer el transcurso de la pandemia y todos los colectivos apuntan en la misma dirección: hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Se disputarán o se aplazarán para el próximo año como se ha hecho con otros eventos? Si en febrero el Comité Olímpico Internacional reiteraba su seguridad de que los Juegos se celebrarían, a mediados de marzo esta posición ha cambiado y ya se plantea la opción de aplazarlos. El COI ha dado un mes de margen y tomará la decisión durante la segunda quincena de abril, en función del grado de expansión del coronavirus en el mundo.

Al ser un evento global que agrupa a deportistas de todos los países, los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más afectado por esta situación. Hay deportistas que han solicitado su aplazamiento debido a que las condiciones de entrenamientos durante los meses previos a la competición no son óptimas. Por otro lado, no hay que descartar que, si finalmente se celebran, muchos países no podrán enviar a sus representantes debido a que se encontrarían en pleno foco de la pandemia.