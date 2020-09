El crecimiento de las transacciones online y el e-commerce durante el Covid

La situación de confinamiento mundial ha conllevado un crecimiento extraordinario del uso de Internet como medio para realizar transacciones económicas o compras. La comodidad de realizar las gestiones desde casa ha reforzado una tendencia que llevaba apreciándose durante los últimos años.



Entre los sectores que más presencia han ganado en la red a raíz de la pandemia de la covid-19 se sitúa el entretenimiento, que además combina su crecimiento con un mayor uso de los dispositivos móviles para realizar gestiones bancarias. El objetivo del sector del juego online ha sido ofrecer las máximas facilidades de pago. En ese sentido, el portal bestonlinecasino.com recoge la mejor oferta de casinos con PayPal, que de hecho ha ido creciendo, ya que cada vez son más los portales de ocio que ofrecen este tipo de pago. Y la tendencia apunta a que seguirá creciendo en el futuro a corto plazo. El consumo de entretenimiento a través del teléfono móvil se ha popularizado gracias a la gran oferta de salones de ocio virtuales y casas de apuestas que operan con licencia en muchos países.



Las transacciones online es uno de los fenómenos que más ha crecido a lo largo del 2020. Son muchos los factores que explican esta tendencia. Por un lado, cada vez es más seguro realizar operaciones económicas a través de Internet, bien sea desde un ordenador o a través de un escritorio. Los códigos de cifrado se han mejorado y la reticencia inicial a realizar pagos por Internet ha pasado ahora a una absoluta confianza en este sistema. De hecho, uno de los consejos como medida para frenar a la pandemia ha sido la utilización de las tarjetas de crédito y de los intercambios de dinero vía online; como alternativa al dinero físico.

El público prefiere hacer sus operaciones a través de este método, ya que sus ventajas son múltiples. Por un lado, es mucho más cómodo, pues no requiere de la presencia física de las dos personas que van a realizar la transacción. Además, los métodos de pago online se han mejorado notablemente y, actualmente, es posible realizar el intercambio con un par de clics en el teléfono móvil.

Plataformas como PayPal han reforzado así su presencia, adaptándose a las nuevas demandas sociales y al mayor consumo del Smartphone como herramienta para las gestiones diarias. Por otro, la seguridad es clave en este incremento de las transacciones online. Cifrados de alto nivel, solicitud de códigos personales o envío de claves al teléfono móvil como condición para confirmar la operación son algunos de los métodos que se llevan a cabo en materia de seguridad.



Auge del e-commerce



Bajo este escenario de confinamiento e incremento de las operaciones de movimiento de capital de forma online, se ha potenciado el consumo a través de Internet. El e-commerce es uno de los sectores que mejor ha salido de la situación, consolidando así un crecimiento que lleva experimentando durante la última década.

Desde que empezaron las primeras tiendas online, el número de establecimientos de venta por Internet y su volumen de negocio no ha parado de crecer hasta el punto de que muchas compañías han cerrado algunos de sus establecimientos físicos para trasladar su operativa al mundo virtual. Una de las industrias que ha reforzado su presencia online ha sido la alimentación y, en concreto, los supermercados virtuales, a los que muchos ciudadanos han acudido como vía alternativa para evitar salir de casa. Además, durante la pandemia muchas personas no han podido tener acceso de forma física a un gran número de productos que, aunque para la Administración no eran esenciales, sí que podrían ser muy necesarios en los hogares. Ante esta situación, la venta online se ha convertido en la mejor herramienta para conseguir aquellos productos que no se estaban distribuyendo en los comercios tradicionales.



El e-commerce, además, ha seguido a rajatabla todas las condiciones de seguridad; ya que cumplía con el principal requisito de evitar que la gente saliera a la calle. El único contacto es el del repartidor con el cliente y éste se realiza bajo unas condiciones muy estrictas, sin que apenas haya contacto visual.

En el escenario que se divisa en el futuro a corto plazo, donde los movimientos de personas se van a restringir y, por tanto, se limitará el acceso a ciertos productos; las tiendas online se presentan como la mejor elección para poder acceder a ellos. Se trata de una industria que ya en condiciones normales estaba en un continuo auge gracias a las numerosas comodidades que ofrece, tanto en cuanto al precio final al cliente como en la facilidad de compra, la gran oferta de su catálogo, las posibilidades pago online como PayPal, y la rapidez del envío a domicilio. Son factores cada vez más valorados de forma positiva por una sociedad que se ha acostumbrado a realizar muchas de sus gestiones a través del teléfono móvil.