El Instituto MEDAC lanza una novedosa metodología online para facilitar la formación de sus alumnos durante el confinamiento

El centro de FP pone a disposición de las autoridades todo el material sanitario del que dispone en sus instalaciones. Ante las medidas adoptadas por el Gobierno de España en la crisis del coronavirus y el cierre inminente de los centros educativos, el Instituto Oficial de Formación Profesional MEDAC, con más de 8.000 alumnos presenciales en Andalucía y la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha una serie de herramientas para garantizara su alumnado una formación a distancia de calidad.

Así, el centro de FP ha logrado la continuidad de las clases en su horario habitual con la implantación de una novedosa metodología online .A través de vídeos explicativos, chats y aulas de videoconferencia en directo, entre otros recursos dinámicos, MEDAC continúa con su formación oficial desde un Campus Virtual propio, facilitando el aprendizaje de los alumnos, que se muestran cada día “entusiasmados por este nuevo proceso de enseñanza a distancia”. Tanto es así que la asistencia diaria a las clases online supera el 95% , un dato a destacar ya que el horario lectivo se ha mantenido igual y el estudiante debe conectarse desde casa para seguir la clase en directo e interactuar con el profesor.

En el momento en el que vimos que otras comunidades autónomas tomaban medidas de cierre de aulas, el equipo directivo de MEDAC, junto con su departamento de I-T, nos pusimos a trabajar para dotar de herramientas y recursos a nuestros alumnos paraque puedan seguir su formación desde casa y que ésta se vea lo menos perjudicada posible. Con estas herramientas conseguimos que cada alumno mantenga a su profesor en el horario habitual de curso, realizando debates, presentaciones, explicaciones de temarios, etc. Evidentemente, aplicando flexibilidad y sentido común para que nuestro alumno se sienta cómodo y disfrute aprendiendo como siempre hacemos en MEDAC”, explica Manuel Ávila, Director General de MEDAC. Cabe destacar que este Instituto Oficial de Formación Profesional es un centro autorizado por la Junta de Andalucía para impartir enseñanzas a distancia y que en la actualidad ofrece clases online a más de 1.000 estudiantes de FP. Estos alumnos no se han visto afectados en absoluto por estas medidas y han continuado su formaciónen las mismas condiciones con todos los recursos a su alcance.



Material sanitario a disposición de Salud



Por su parte, Instituto MEDAC también ha querido colaborar lo máximo posible con las autoridades sanitarias en la crisis del coronavirus y ha puesto a disposición de Salud todo el material sanitario -mascarillas, batas médicas, gafas, guantes y demás artículos de primera necesidad hospitalaria- del que dispone en sus instalaciones en las que se imparten ciclos medios y superiores de Sanidad . Desde que la crisis sanitaria se hizo evidente y el Gobierno de España decretó elcierre de los centros educativos presenciales, MEDAC aunó todos sus esfuerzos para realizar el inventario de su material clínico en la mayor brevedad posible y ponerlo a disposición de la Consejería de Salud cuanto antes.