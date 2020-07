El peor semestre en la historia del IBEX 35

De hecho, fue el principal índice de España el que peor rendimiento tuvo de todas sus contrapartes del continente, seguido por el FTSE MIB (Italia) con -17,57% y el Cac 40 de Francia con un -17,43%. Martyn Hole, director de inversión de Capital Group expresó que: “Entender las compañías es importante. Los sectores económicos como defensa, tecnología, tabaco, salud animal y medios de comunicación no han sufrido tanto el impacto de este periodo volátil. Luego están claros beneficiados como el comercio electrónico y muchas empresas de salud. Otros, como las empresas de casinos están sufriendo dolores a corto plazo. Pero luego están los que sienten y sentirán el impacto por mucho tiempo, o quizá siempre, restaurantes, pequeñas empresas , minoristas y empresas de ropa ”.

Ya es julio y eso significa que el índice de las 35 mejores empresas de España, el IBEX 35, y todos los índices mundiales han cerrado su primer semestre y el segundo trimestre del año, y los son números poco alentadores. No es un secreto que el COVID-19 golpeó la economía mundial de manera nefasta, pero los resultados de estos primeros 6 meses del 2020 son espeluznantes, con una caída en Europa de un 55% del Beneficio por Acción (BPA), siendo la caída interanual más grande de la historia para el continente, y cerrando IBEX 35 con un descenso semestral de 24,27% ¿Qué significan estas cifras? Que se espera para Europa un promedio del beneficio por acción de unos 4,33 euros, el más bajo desde el 2009. Sin embargo, el viejo mundo no es el único que sufre los estragos de la devastadora pandemia. Wall Street también tiene beneficio por acción previsto de 23,26$, siendo el más bajo desde el 2010.

A pesar de que el mes de Junio fue positivo para el IBEX, al volver a superar los 7.400 puntos marcando un cierre de +1.90%, este repunte no fue suficiente para aminorar el durísimo panorama del semestre para el índice español.

Hay dos razones para tener esperanza, y es que se estima que para el 2021 y 2022 el beneficio por acción logre salir del oscuro túnel donde se encuentran. Las proyecciones apuntan que Wall Street se recuperará rápidamente el año entrante, al igual que algunas bolsas de valores de países europeos. El IBEX quizá no sea el que tenga una mejor posición ya que se prevé que el beneficio esté unos 5% por debajo de lo obtenido en el 2019, sin embargo, es un andar lento pero seguro hacia el equilibrio económico como en la pre-cuarentena.

Algo que ayuda a que las expectativas no sean negativos como los números del primer semestre del 2020, es que los inversionistas motivados por las fluctuaciones de estos días no han dejado de hacer “apuestas” arriesgadas esperando una recompensa aún mayor. Esto le brinda una liquidez al mercado que quizás en otros tiempos no hubiese sido posible.

Lo cierto es que muchos profesionales en la materia creen que este semestre no será un factor decisivo para tomar decisiones, sino que más bien todo se enfocará en los objetivos que las distintas empresas pertenecientes a los distintos índices mundiales se propongan de cara al futuro.