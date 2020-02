Francisco Tebas, funcionario y opositor: «En la Administración hay mil posibilidades más allá de la plaza que consigas»

Francisco Tebas Romero (Sevilla, 44 años) es un diplomado en Empresariales que, tras unos años en la empresa privada, decidió opositar en busca de una mayor estabilidad laboral. Tras aprobar la oposición de Auxiliar Administrativo del Estado, continúa preparándose en ADAMS Formación para lograr una plaza de Administrativo.

¿Por qué decidiste opositar?

Nunca me había planteado la posibilidad de opositar, ni siquiera al terminar los estudios, pero con los años valoro más un empleo estable. En el sector privado, aunque hagas las cosas bien, si a tu empresa no le va tan bien, liquida la empresa y te quedas fuera y esto se convierte en un problema cuando vas cumpliendo años. Así que cuando mi empresa liquidó, al mes ya me estaba preparando la oposición.

¿Aprobaste a la primera?

Si, a la primera; estuve nueve meses preparando la prueba teórica y cuatro meses el examen práctico. Fue una suerte, pero a la vez fue un premio al esfuerzo, porque nunca he estudiado más en mi vida.

Suponemos que conseguir tu plaza fue el mejor momento, pero ¿cuál fue el peor?

El peor no es un día, son muchos días.... Hay días que se te da mal el estudio o un test y piensas que no lo puedes conseguir. Para vencer eso lo que hay que hacer es seguir estudiando el día siguiente, no abandonar y hacer de tripas corazón, no hay más secreto.

Qué te hubiera gustado saber antes de emprender esta aventura

Partimos que yo no tenía ni idea de lo que era esta aventura. No sabía absolutamente nada de la Administración, lo que puede parecer una obviedad para muchos para mí es algo que incluso ahora estoy descubriendo. La Administración es como un mercado de empleos al que solo puedes acceder cuando eres funcionario y ahí puedes optar al puesto que se adapte a tu perfil o preferencia: dependiendo de tu formación puedes elegir muchos caminos en diferentes áreas como las relacionadas con personal, financiera, de gestión, etc. También me hubiera gustado saber que puedo saltar de Ministerios, incluso a la Administración Autonómica o Local, y que una vez en un Ministerio como Hacienda o Seguridad Social, puedes especializarte. En fin que ¡¡hay mil posibilidades más allá de la plaza que consigas!!

Qué les dirías a aquellos que están pensando en opositar

Que se piensen muy bien si quieren sacrificar mucho de su tiempo de ocio (familia, amigos, aficiones.....). Si la respuesta es positiva, que no paren hasta conseguirlo, es una pena perder el tiempo porque es lo más valioso que tenemos. Una vez que lo hayan conseguido comprobarán que el sacrificio mereció la pena.

¿Y a quienes ya están opositando?

Que estudien desde el primer día como si fueran a aprobar en la siguiente convocatoria y como si el examen lo tuvieran en un mes. Que eviten la soledad del opositor con un grupo en un centro de formación y que se arrimen a los que realmente tienen interés y tengan posibilidades claras de sacar la plaza. No veo a nadie aprobando de cero por su propia iniciativa. Cuando vas a clase te marcas un ritmo de estudio y vas viendo el nivel del resto. No hay que tener miedo a competir con los compañeros, pero una competencia que te haga crecer, que comparta tus conocimientos; así después vas a recordar mucho mejor eso precisamente que has compartido. Que no tengan miedo en hacer un simulacro en clase, que hagan todos los exámenes de años anteriores, que estudien por extensión, aunque haya mucha parte del temario que no tengan que profundizar mucho que les llegue a gustar las leyes que estudian, que las comprendan e incluso le vean la lógica, que le canten a la pared de su cuarto el temario. Y, por supuesto, que hagan unos buenos resúmenes para los dos meses anteriores al examen.

¿Cómo te planteas esta segunda preparación?

La primera vez que me presenté estudié por extensión todo el temario hasta la última coma, también con más tiempo. Pero ahora no tengo necesidad y soy más selectivo en dónde tengo que profundizar sin dejar de vista todo el temario, claro. También la seguridad que da ser funcionario y haber pasado el corte de los dos exámenes a los que me he presentado.

¿Qué es lo que más valoras de trabajar en la Administración Pública?

Empecé viendo solo como única ventaja la estabilidad laboral, y ahora además veo la infinidad de plazas a las que puedes optar. Por eso he decidido seguir opositando, para mejorar las condiciones laborales, hacer valer mis estudios, trabajar en aquello que me gusta, acercarme a mi ciudad... Ahora que conozco todas las posibilidades que ofrece la Administración, no quiero quedarme en la plaza que he conseguido inicialmente.