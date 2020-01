Invierno, por qué es el mejor momento para la depilación láser

Todos hemos escuchado hablar de la depilación láser. Fue un descubrimiento hace unos años y muchos de nuestros conocidos se han sometido a ella. Sin embargo, por ciertas razones -y aun sabiendo que es beneficioso a largo plazo-, es una decisión que en ocasiones se posterga. Si alguna vez has pensado lo mismo, el invierno es el momento idóneo para someterse al láser por diversos motivos.

Los daños del sol

El principal motivo por la que este tipo de depilación es más aconsejable en el invierno es el sol. Los profesionales recomiendan no exponerse a los rayos ultravioleta durante el tratamiento. Dado que en invierno no acudimos a la piscina o a la playa ni, por supuesto, hace tanto calor como para ir en ropa ligera, es la mejor ocasión para que nuestro día a día no se vea interrumpido.

La efectividad en la piel

Una de las razones por las que el láser ha triunfado es su durabilidad. De las diversas opciones para depilarse, es la que más garantías ofrece. La razón es sencilla: esta tecnología ataca directamente el folículo que reproduce el vello. Para ello, la melanina del pelo atrae el láser sin causar otros daños. Este es el motivo por el cual el láser es más efectivo con el vello negro que crece en las pieles pálidas. Así, en invierno es cuando nuestra piel está menos bronceada, el láser, por lo tanto, será mucho más efectivo.

Evitar tentaciones

Durante el tratamiento, los profesionales de gran experiencia prohíben recurrir a otro tipo de depilación durante un tiempo. Estas recomendaciones afectan sobre todo a los métodos que arrancan el pelo de raíz, como la cera o las máquinas de depilación. El invierno, con el frío que conlleva, es el momento ideal para ello, dado que, al no acudir a la piscina o vestir pantalones cortos, no nos sentiremos tentados para rehuir las recomendaciones.

De igual modo, no seremos impacientes y nos desesperaremos. Tenemos hasta la primavera y el verano para ver los resultados. En general, debemos respetar el tiempo de espera y las recomendaciones.

Economía

Durante estas fechas, la mayoría de las clínicas ofrece bonos y ofertas referidos a la depilación láser. Ya sabemos que este tratamiento puede parecer algo costoso en un primer momento, pero a largo plazo supondrá un ahorro para el paciente. Tan solo hay que pensar en la cantidad de dinero que todos nos hemos gastado en depilación (cuchillas, cera, clínicas) a lo largo de nuestra vida. Por ello, y dado que la piel necesita un tiempo de reposo, también es una ocasión perfecta para tomarse el tiempo necesario y ahorrar para la inversión.

Información

Unido al factor económico y al respeto temporal se encuentra la información. Con el verano aproximándose, las clínicas se llenan de usuarios que quieren conseguir lo antes posible una depilación duradera. Sin embargo, para ello antes debemos informarnos y tener muy claro en qué va a consistir el tratamiento contratado.

Los profesionales de centros como las clínicas Vivanta se encargan de asesorar y explicar cada fase de la depilación. Al no existir una presión temporal, el usuario puede meditar tranquilamente, organizarse sus plazos y pactar con el equipo. Además, si surge algún imprevisto habrá cierto margen de tiempo con el que se podrácontar.