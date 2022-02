Javier Ramos: «Ser un león de ventas requiere tener la mentalidad adecuada para que tu negocio tenga éxito»

El éxito tangible, profesional y personalmente, reside en un camino que muchos anhelan transcurrir. Sin embargo, son pocos los que logran llegar hasta el final. En ese sentido, mucha gente se pregunta constantemente cómo tener una mentalidad de éxito. Un proceso a través del cual entra en juego la figura de Javier Ramos, quien, bajo su marca personal León de Ventas, ha elaborado un método efectivo, incluido en una trilogía de libros que ilustran y reflejan los instrumentos pertinentes e imprescindibles para ayudar a aquellos emprendedores que pretendan crear y hacer crecer su negocio de una manera tanto eficaz como exitosa.

Director de la agencia GF Publicidad y profesional del marketing digital, Javier Ramos enseña a través de una de sus obras, Sé un León de Ventas, cómo llegar a ser un buen vendedor. Groso modo, muestra la eficiencia de ser directos, ir al grano. En esta entrevista, nos cuenta sus técnicas de ventas y los pasos a seguir, teniendo un propósito claro y cristalino: lograr la venta y persuadir a cualquier perfil profesional con el firme objetivo de ayudarle y venderle un producto o servicio.

¿Por qué un león de ventas?

Sé un León de Ventas está basado en la figura de un león. Un león no es el animal más rápido, no es el animal más fuerte, no es el animal más grande. Pero, es el animal con la mentalidad más poderosa de la selva, por eso es el rey.

Ser un león de ventas requiere tener la mentalidad adecuada para que tu negocio tenga éxito y tú tengas, al mismo tiempo, éxito en tu vida.

¿Qué vamos a encontrar en tu libro Sé un León de ventas?

En mi libro, Sé un León de ventas encontrarás la historia de Leo, una persona que terminó su periplo en una fábrica de pollos, donde la fábrica salió ardiendo. No sabía qué hacer con su vida, inició su camino en las ventas, tuvo éxito, progresó, montó su propio negocio, y su mejor amigo lo estafó y tuvo que empezar desde cero.

Gracias a ayuda de Víctor, su mentor, le enseña un nuevo camino en la vida, le enseña a conocerse a sí mismo, le enseña a alinearse en su propósito y, sobre todo, le enseña a vender como un auténtico león de ventas.

¿Qué es lo que más destacas del libro Sé un león de ventas?

Lo que más destaco de mi libro ‘Sé un león de ventas’, que es una historia cercana, humilde, sencilla y sobre todo es una historia de la vida. Una historia que parece que la sabemos pero que nos la saltamos en un día a día. Y la historia de Leo conecta mucho con las personas y con los empresarios, y con los emprendedores, y con las personas que tienen sueños para crecer en la vida. Y elimina algunas creencias que tenemos, y miedos.

¿Cuál es la filosofía de un León de ventas?

La filosofía de un león de ventas se basa en el desarrollo constante de tu persona. Un león de ventas para mí debe adquirir una gran disciplina y una gran perseverancia. Todo esto te ayuda a aplicar la fórmula de vender sin vender que consta de diez pasos y que podrás descubrir en el libro.

Pero, sobre todo voy a destacar una, para mí la más importante, y que es el paso número diez: Cumple con tu palabra. Creo que hoy en día se vende, se ofrece, pero después el cliente no tiene el resultado final. Pero no solo en las ventas, nos lo podemos llevar a la vida. Hoy en día la palabra ha perdido su valor y para mí la filosofía de un león de ventas es cumplir con su palabra.