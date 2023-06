La violencia de género está reconocida internacionalmente como un grave problema social que viola los derechos humanos de las mujeres e impide el desarrollo de la igualdad y la paz social. Asimismo, en un informe publicado por la OMS (2013), se destaca que la violencia contra las mujeres es un problema de salud global de proporciones epidémicas, que tiene un impacto sobre la salud física y mental de mujeres y niñas.

En España desde enero de 2003 han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, 1.205 mujeres. En lo que llevamos de este año 2023, han sido 21 las mujeres asesinadas. Por otra parte, desde enero de 2009 hasta diciembre de 2022 se han interpuesto 2.053.605 denuncias. Sólo en 2022 han sido 182.078 denuncias.

Atendiendo a estos datos se muestra que la violencia de género es, sin duda, un problema social de primera magnitud a nivel nacional e internacional. Estos números nos dan la peor noticia, la violencia extrema, el asesinato, pero este gran problema, no sólo se refiere a los asesinatos, sino que como afirma Naciones Unidas, abarca cualquier acto de violencia con daño físico, sexual o psicológico hacia las mujeres, ya se produzca en el ámbito de las relaciones de pareja o por hombres en otros contextos: laboral, familiar, del entorno vecinal, etc. Esta violencia es una manifestación extrema de la desigualdad de género y refleja las estructuras de poder patriarcales de la sociedad. Se manifiesta en diferentes formas: violencia doméstica, acoso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina y matrimonios forzados, entre otras.

Abordar la violencia de género requiere un enfoque integral que involucre a toda la sociedad, incluyendo gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y la comunidad en general. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, la Delegada de Igualdad, Clara Isabel Macías, insiste en que “las Administraciones Públicas tenemos que estar todas de la mano para evitar que se sigan produciendo los asesinatos”. Y no sólo a nivel administrativo sino también privado, continúa la Delegada de Igualdad “apelamos al entorno, a los amigos, a los familiares de las víctimas, que son quienes antes podrán identificar los indicios de la violencia”.

Es fundamental, por lo tanto, establecer leyes y políticas efectivas que protejan a las víctimas, así como proporcionarles acceso a servicios de apoyo, asesoramiento psicológico y asistencia legal. Reflejo de ello es la conocida como Ley Integral contra la Violencia de Género, así como el Pacto de Estado contra esta violencia. Andalucía también cuenta con una legislación específica en la materia, y por lo que respecta al Ayuntamiento de Sevilla, desde la creación de la Delegación de la Mujer en 1999, se han aprobado diferentes Planes municipales para abordar el problema, siendo el último de ellos, el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres con horizonte en 2027.

Es muy importante que desde las administraciones públicas se desarrollen actuaciones de sensibilización ciudadana para romper los mitos y las ideas erróneas sobre la violencia de género que favorecen que se sigan minimizando, justificando o negando situaciones de violencia contra las mujeres; de prevención a través de actuaciones coeducativas que rompan la transmisión de roles y estereotipos de género, para favorecer la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres y la modificación de las estructuras sociales de desigualdad que son el caldo de cultivo de la violencia de género y es imprescindible, la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con una red de Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) distribuidos por diferentes Distritos de la ciudad. Son un servicio público, municipal y gratuito para atender a mujeres a partir de 16 años, residentes en Sevilla. Son atendidos por un equipo multidisciplinar especializado en la materia del Área de Trabajo Social, Jurídica, Psicológica, Educación social y Administrativa. Su finalidad es mejorar la calidad de vida de las mujeres sevillanas y facilitarles el acceso a los derechos y recursos que tienen como ciudadanas.

Además de la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, se atienden otras demandas y consultas, como información general sobre recursos sociales, atención o asesoramiento de carácter jurídico, social y psicológico con una perspectiva de género, mujeres víctimas de violencia doméstica, en situación y /o riesgo de prostitución y trata y otras formas de explotación sexual, en situación de crisis personal y/o familiar.

Es necesario incorporar a los hombres en la construcción de una sociedad libre de desigualdades y violencias de género y en este sentido, la Directora General de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, Teresa García apela “a los hombres, que de forma mayoritaria no son asesinos, ni maltratadores ni violadores, pero, sin embargo, sí tienen que hacer una labor con nosotras, con las mujeres, para que éstas puedan caminar tranquilas, y disfrutar de la ciudad” y les hace un llamamiento “para que junto con las mujeres se logre la erradicación de esta lacra”.

Acercarse a la violencia de género exige comprender y conocer las características de esta grave problemática social en toda su complejidad, así como desmontar los mitos sobre esta violencia que culpabilizan a la víctima y eximen o justifican la conducta del agresor/maltratador, la naturalizan o minimizan e impiden o dificultan a la víctima salir de la situación violenta que sufre. En esta línea, Guillermo Castillo, psicólogo de la Unidad contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Sevilla afirma que “en la violencia de género hay que poner el foco en el maltratador y no en la víctima, es importante no culpabilizara y no juzgarla”.

Desde la mayoría de los diferentes sectores sociales cada vez se tiene mayor conciencia de la necesidad de disponer de información relacionada con la violencia sobre la mujer para poder así poner en práctica medidas que permitan luchar contra el problema. Sin embargo, en los últimos años el negacionismo ha querido cuestionar esta realidad y han surgido ataques contra la evidencia del problema de la violencia contra las mujeres.

Algunas personas pueden argumentar que los casos de violencia de género son incidentes aislados y no reflejan un problema sistemático. Otras pueden minimizar la violencia machista al equipararla con otros tipos de violencia, sin reconocer las dinámicas de poder y control basadas en el género que subyacen en ella. Por ello es importante abordar el negacionismo de la violencia machista a través de la educación, la concienciación y la promoción de la igualdad de género. Esto implica desafiar los estereotipos de género, fomentar la empatía y el respeto hacia las mujeres y promover una cultura de denuncia y apoyo a las víctimas.

Solo a través de un compromiso conjunto para cambiar las normas sociales y garantizar la igualdad de género, podremos erradicar esta violencia y construir una sociedad más justa y segura para todos. En palabras de Teresa García, Directora General de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla “las mujeres por ser libres, no les puede costar la vida”.