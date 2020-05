Las 4 Mejores VIDENTES de Madrid ¡Buenas!

¿Cómo supiste que debías dedicarte al mundo de la clarividencia?

Es algo extraño de descifrar, pero creo que siempre lo supe. Era algo dentro de mí que me invitaba a ver el mundo con ojos distintos. Yo no podía creer ni aceptar que el mundo solo fuese tierra y un montón de personas en ella.

¿Cuándo te diste cuenta de que eras una de las mejores videntes buenas de Madrid?

Debo decir que ambas se sintieron alagadas por esta afirmación. Ya que afirman no considerarse de las mejores o que en cuyo caso no les importa serlo. Pero les pedí que aceptaran el hecho de que son dos de las mejores videntes buenas de Madrid y respondieron a partir de esa premisa.

Creo que fue un verano que fui a la playa de La Malvarrosa con mi familia y hubo alguien que me reconoció. Debo admitir que fue para mí una gran sorpresa ya que no me había pasado antes. Sobre todo tomando en cuenta que no soy una de las buenas videntes de Madrid que salen por televisión.

La mayoría de mis consultas son por vía telefónica y mi cara solo aparece en mi blog videnteomitie.com y en mis redes sociales personales (Instagram y Facebook). Pero debo admitir que luego de la sorpresa sentí una sensación agradable, sin contar lo mucho que mi familia y yo bromeamos con eso.