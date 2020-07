Los periféricos imprescindibles para tu teletrabajo

Por supuesto, resulta complicado reproducir en nuestro nuevo espacio laboral las mismas condiciones de comodidad y funcionalidad de las que solemos disfrutar en la oficina. Por no mencionar el hecho de estar a menudo expuestos a posibles distracciones o a elementos como la falta de espacio que pueden dificultar sobremanera nuestra productividad e, incluso, nuestro propio bienestar. Es por todo ello que en este nuevo contexto se antoja fundamental rodearse de todos los dispositivos posibles que puedan facilitar nuestra labor y hacernos, en definitiva, la vida más fácil.

Casi nadie puede dudar ya de que una de las consecuencias visibles de la pandemia que ha estado azotando a nuestro país y al resto del mundo ha sido la implantación del trabajo desde casa para muchos de nosotros que antes solíamos acudir a diario a la oficina. El teletrabajo pilló a todos – empresas y empleados – a contrapié, sin estar realmente preparados para ello y teniendo que adaptar en tiempo récord nuestras responsabilidades y hábitos en el puesto de trabajo a un entorno como el de nuestros hogares que a menudo no reúne las mejores condiciones para ello.

Por supuesto, sería siempre muy recomendable el disponer de los mayores elementos posibles de confort que ayuden a la hora de concentrarnos en nuestras tareas y poder trabajar con los mismos niveles de eficiencia que en la oficina. Así, por ejemplo, si no podemos disponer de una silla con la misma comodidad ergonómica de la de la oficina, sería muy recomendable hacerse en casa con determinados artículos que palien esa carencia: artículos como soportes para el monitor de trabajo, reposa muñecas, reposa piés, o un buen soporte lumbar que minimice los riesgos de posibles dolencias derivadas de una mala posición.

Uno de estos elementos imprescindibles es disponer de un buen teclado. Lo ideal es trabajar con un teclado inalámbrico con el que poder escribir cómodamente no solo en nuestro portátil, sino también incluso en una tablet o el mismísimo móvil. Importante además que nuestro teclado tenga la compatibilidad adecuada para cualquier dispositivo (Android/Windows y iOS/ MacOS).

Si nuestras tareas diarias requieren a menudo de la impresión de documentos o el escaneo de copias digitales de documentos con calidad, será fundamental disponer en casa de una buena impresora multifunción que garantice buenos resultados y fiabilidad en su cometido, amén de disponer de cartuchos individuales recargables para la tinta.

El haber sustituido la oficina por nuestro hogar como lugar de trabajo seguirá a menudo requiriendo de nosotros el almacenamiento en el ordenador de un buen número de archivos. Y ahí será igualmente importante disponer en nuestra pequeña oficina en casa de un disco duro que no permita la saturación de archivos en nuestro ordenador. Particularmente si solemos trabajar con archivos de mucho peso a los que sea necesario transferir a una unidad externa de manera rápida y fiable. En dicho caso, recomendamos hacer uso de los llamados discos SSD que, además de no saturar nuestro dispositivo, nos permiten su portabilidad a cualquier sitio en el caso de no trabajar en casa durante un día o un periodo de tiempo determinados.

Y hablando de pasar nuestra jornada laboral en una ubicación distinta a casa, seremos muchos los que podamos permitirnos trabajar con la tablet o incluso el móvil. En el caso de la tablet, un elemento realmente práctico puede ser aplicarle una buena funda con un teclado incorporado e integrado. Además de aportar protección a la tablet en caso de caídas al suelo o golpes involuntarios, nos permite trasladar la oficina, literalmente, a cualquier ubicación como la playa, el campo o la piscina con un elemento extra de confort a la hora de desarrollar nuestras tareas.

En definitiva, todo apunta a que el teletrabajo ha llegado a nuestras vidas con la intención de permanecer más allá del desenlace de esta pandemia desde el punto de vista de la seguridad sanitaria. Dependerá de nosotros saber sacar partido a las indudables ventajas que esta modalidad de trabajo puede aportarnos. Pero para ello será necesario disponer del mayor número posible de elementos como los aquí descritos que nos faciliten la tarea y, al fin y al cabo, nos hagan la vida más fácil.