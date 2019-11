Permisos de residencia en España: averigua cuál es el que mejor se adapta a tu situación

Dependiendo de la situación del inmigrante, bajo qué circunstancias se desplaza o cuánto tiempo va a estar en el país necesitará un tipo de documento u otro. Es importante que si no sabes exactamente qué papeleo hay que tramitar busques ayuda para que el procedimiento sea lo más sencillo posible ya que este tipo de burocracia es tediosa y compleja.

Permiso de residencia no lucrativa: Con no lucrativa se entiende que tu objetivo no es ganar dinero en el país, es decir, que dispones de fondos propios para sobrevivir un largo tiempo en el país sin tener que trabajar. Es el tipo de visado que solicitan, por ejemplo, los jubilados de otros países que desean vivir unos años de descanso en España.

Permiso de residencia para empresarios: Este es un tipo de visado más complejo porque responde a la motivación de desarrollarse como empresario montando una empresa en España. El requisito principal que se debe cumplir es que los objetivos, el sector y la filosofía de la nueva empresa a crear coincidan con los intereses económicos del país receptor.

Permiso de residencia para inversores: Siguiendo con el asunto económico, este tipo de visado es el que se ajusta a inversores de todos los países. Y es un trámite sencillo si dispones del dinero para hacer frente a lo que se conoce como Golden Visa o Visa de Oro. Se le concede el permiso de residencia a las personas que inviertan 500.000€ en el mercado inmobiliario español.

Permiso de residencia de estudiantes: Los estudiantes son de los grupos con mayor movilidad entre países. Para realizar un master, un doctorado o similar necesitarás este permiso, que incluso ofrece la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo al finalizar el proyecto de investigación o formación.

Permiso de trabajo: Para acceder a este permiso se debe tener previamente una oferta de trabajo en el país receptor, en este caso España. Existen varios tipos de permiso de trabajo y son de los visados más solicitados. Aunque los permisos de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia son bastante complejos de conseguir, otros como el altamente cualificado ofrecen menos restricciones si se cumple con los requisitos establecidos.