¿Por qué es importante la vitamina C?

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es uno de los nutrientes más importantes que debe estar presente en nuestra pirámide nutricional. Nos encontramos ante una vitamina hidrosoludble que utiliza nuestro organismo tanto para reparar como para llevar a cabo el mantenimiento necesario de los tejidos celulares que tiene nuestro organismo. Por esta razón, comprar Vitamina C se ha consolidado como una de las mejores inversiones que podemos ejecutar en términos de salud.

Que nuestro organismo requiere de diferentes vitaminas, nutrientes y diversos elementos para poder mantener el equilibrio que necesita no es ningún secreto para nadie. Algunos de ellos tienen un mayor protagonismo que otros, como es el caso de la vitamina C, que durante los últimos años ha cobrado un especial protagonismo en nuestra salud.

La vitamina C es necesaria tanto para el crecimiento como para el desarrollo normal de nuestro cuerpo. Al ser hidrosoluble, las cantidades sobrantes que nuestro cuerpo no estima necesaria salen de nuestro cuerpo a través de la orina. No obstante, previamente se ha llevado a cabo una pequeña reserva para poder abastecerse cuando tenga necesidad.

Sus usos principales son los siguientes:

● Reparar y mantener el cartílago: Tanto de los huesos como de los dientes.

● Ayudar en la absorción del hierro en nuestro organismo.

● Formar una de las proteínas más importantes de nuestro cuerpo para producir tanto la piel como los tendones. Así como los ligamentos y los vasos sanguíneos.

● La vitamina C, además, es uno de los diferentes antioxidantes que podemos encontrar en nuestro organismo. Estos antioxidantes se encargan de bloquear el daño causado por los radicales libres.