¿Qué podemos esperar de Mourinho?

Los aficionados despiertan su interés por los pronósticos del fútbol inglés y acuden a LosApostadores.es para conocer toda la información sobre la competición.

Entre los protagonistas del regreso del juego en Inglaterra destaca Mourinho, que asume en el Tottenham el reto de clasificar al equipo para la próxima edición de la Liga de Campeones. El conjunto Hotspur lleva años cogiendo plaza entre los mejores de Europa, de hecho fue subcampeón en la edición de 2019, y quedarse fuera sería dar un paso atrás después de haber estado cuatro temporadas de continuo crecimiento. Para lograr este objetivo, el Tottenham de Mourinho debe codearse con hasta cinco rivales para ocupar una las casas Champions a las que podría tener acceso. Con el Liverpool campeón virtual de la Premier y el Manchester City como subcampeón, el club de Londres aspira a la tercera o cuarta plaza. Aunque siempre hay que tener en cuenta que si la sanción impuesta al City se mantiene, el quinto clasificado entraría en la fase de grupos de la Copa de Europa.

Según Uwhisp, los principales rivales de Mourinho para asaltar la zona Champions son Leicester, Chelsea, Manchester United y Arsenal. En este camino, el Tottenham parte con desventaja en el reinicio de la competición tras el parón por el covid-19, pero Mourinho es experto en sacar el máximo rendimiento a sus jugadores en el corto plazo. Su carácter bravo y una extraordinaria preocupación por el aspecto físico, tomando siempre como prioridad el juego defensivo, son los valores que caracterizan al 'special one'. Estás virtudes funcionan muy bien en un corto periodo de tiempo, aunque acaban desgastando a los jugadores con el paso de los años. A Mourinho le han llamado para despertar al Tottenham y clasificarlo para la Copa de Europa y esto objetivo, que parecía una quimera principio de año, es ahora una posibilidad muy real.

No hay duda de que se puede esperar una rápida reacción de su equipo y en esa capacidad innata que el portugués ha demostrado durante toda su trayectoria es a la que se acogen los hinchas de White Hart Lane. El peaje que el Tottenham ha tenido que pagar para tener más opciones de meterse en las primeras posiciones ha sido la eliminación en la actual edición de la Champions ante el Leipzig alemán, además de un batacazo en la FA Cup frente al Norwich. Sin tener que disputar partidos en estas competiciones, el club londinense puede entrar se únicamente en la competición doméstica.



Mejora defensiva

Uno de los principales problemas del Tottenham en esta temporada ha sido su pobre bagaje defensivo y en este aspecto Mourinho puede tener la solución. El entrenador luso siempre se ha caracterizado por dirigir plantillas muy rocosas que dan pocas opciones a los delanteros rivales. El éxito del Tottenham en lo que queda de curso pasa por reducir notablemente el promedio de goles encajados, que antes del parón era de casi 1,4 por partido. Otro de los objetivos de Mourinho en lo que queda de temporada es recuperar la mejor versión de Harry Kane y Delle Ali, las dos estrellas el Tottenham que el pasado curso fueron determinantes para que el equipo alcanzara la primera final europea de su historia. Entre los dos suman veinte goles, una cifra insuficiente para una escuadra que aspira a pelear en la zona alta de la tabla.

¿Es Mourinho el mejor entrenador para el futuro? Con diez jornadas por celebrarse en la temporada, todavía es pronto para tomar esta decisión. 'Mou' es un entrenador que suele caminar sobre el alambre y la línea que le separa del éxito y del fracaso siempre es muy delgada. Hay futbolistas que lo aman y otros que lo odian, pero en lo que todo el mundo coincide sobre el portugués es en su capacidad para generar polémica cada vez que abandona un club. Solo en Porto y Milán, donde ganó sendas Champions en 2004 y 2010 respectivamente, el entrenador salió bien parado.

Todavía es pronto para confirmar la continuidad de Mourinho en Wembley, máxime si se tiene en cuenta que el concepto de la Premier League ha cambiado en los últimos años. Ya no se apuesta por proyectos a largo plazo, como así fueron Alex Ferguson y Arsene Wenger en Manchester y Londres. Los nuevos dueños de la Premier, ricos jeques árabes que han encontrado en el fútbol inglés su altavoz mediático, quieren resultados inmediatos. Por eso, la apuesta de Mourinho en el Tottenham puede salir bien, al menos para los últimos meses de la atípica campaña 2019-2020, marcada por la pandemia del coronavirus. El éxito de los entrenadores será el saber adaptarse a esta nueva situación, tanto desde el punto de vista físico como táctico, además de acostumbrar a sus jugadores a un fútbol sin público. El aspecto psicológico adquiere ahora más importancia si cabe y en ese aspecto, Mourinho es 'the special one'.