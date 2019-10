¿Tienes problemas económicos? Financer te ayuda

A pesar de que según el informe elaborado por la consultora Nielsen alrededor de un 53% de los españoles cuentan con un nivel económico aceptable y desahogado, lo cierto es que cualquier pequeño imprevisto puede trastocar toda nuestra economía en pocos segundos. Uno de los principales factores que influyen en la economía familiar es no contar con un presupuesto establecido para el día a día, ya que no llevar un control exhaustivo de este puede llevar a una enorme pérdida de dinero. Asimismo, malgastar los recursos de los que cada uno dispone en su casa termina afectando de manera negativa al bolsillo, dejándonos en una situación nada confortable.

Sin embargo, es probable que imprevistos como la necesidad de comprar un aparato electrónico para trabajar el pago de alguna factura de última hora (alquiler, internet, teléfono), el retraso del cobro de la nómina o incluso el deseo de adquirir una vivienda para asentarse, pongan a la persona en una situación de escasos recursos financiaros en el caso de no contar con los suficientes ahorros para hacer frente a estos apremiantes asuntos. Ante estas situaciones, la solicitud de un crédito o préstamo rápido termina siendo una de las principales soluciones para recuperar la solvencia económica gracias a los múltiples beneficios que aporta al solicitante.

Estas plataformas de préstamos entre particulares son perfectas para sacarnos de un apuro de forma fácil y rápida con un grado de interés mucho más asequible a los bolsillos de los ciudadanos. No obstante, es de vital importancia informarse en profundidad acerca de los servicios y prestaciones que cada una de ellas ofrecen a los solicitantes, pues ninguna de ellas acaba detallando completamente cuáles son los términos y condiciones de estos préstamos. Es aquí donde entran en juego los comparadores de préstamos como Financer España. Este portal comparador de productos financieros pone a disposición de los usuarios un amplio catálogo.

Sin ir más lejos, no solo permite comparar préstamos al consumo, sino también cuentas bancarias, tarjetas y hasta financiación con aval hipotecaria. A todo ello, se le une la posibilidad de comparar productos de inversión tales como cuentas de ahorro o brokers online. El proceso es verdaderamente sencillo y no se necesita gran cantidad de documentación para llevarlo a trámite. En primer lugar, no es necesario registrarse en Financer para acceder a toda la información relativa a cada uno de los préstamos, pudiendo encontrar sus características, ventajas y desventajas y hasta opiniones de otros clientes en un solo clic de forma totalmente gratuita.