Todo lo que debes saber sobre los aparadores

Si tu abuela o tus tías te han dado un aparador antiguo, aprovecha su forma vintage y conviértelo en un mueble de diseño. Pero hay ciertos aspectos que deberías saber de un aparador antiguo antes de restaurarlo: suelen ser de madera fina, ya tienen cierto desgaste, igual te pueden durar varios años más.

Así que, para restaurarlos, deberías:

● Proteger la madera: el primer paso para una restauración es lijar la madera. Esto quitará la pintura vieja y te permitirá conocer su color real. Una vez que hagas este paso, fíjate que no tenga comején o insectos de madera. Si los encuentras, utiliza un producto de control de plagas que no afecte la vida útil de tu mueble. Si no tiene ninguna plaga, usa un producto que la proteja de esta.

● Ocultar los rastros de desgaste: estos suelen verse en bisagras, herrajes o con golpes en la madera. Si hay fisuras, puedes repararlas con productos para madera, como la cera. Las bisagras y herrajes deberán ser cambiados por unos nuevos. Si quieres conservar el aspecto vintage del mueble, compra herrajes que le hagan mérito. Una mano de pintura será el toque final para rejuvenecer tu aparador.

● Cuídalo de la humedad y del sol directo: la madera fina de los aparadores antiguos te dará un mueble para varios años, pero esto no será posible si no lo cuidas como es debido. No lo pongas bajo la luz solar directa y no guardes en ellos cosas húmedas o sucias.