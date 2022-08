Un ataque de phishing usa una cuenta atrás para asustarte y robar tus contraseñas

Imagina que recibes un correo electrónico advirtiéndote de un intento de vulneración de tu cuenta bancaria, en el que se te recomienda acceder a tu cuenta lo antes posible para evitar su congelación. En algunos casos, incluso termina con la pérdida de tus fondos. Entonces, aparece una cuenta atrás con el tiempo total del que dispones para revertir esta situación tan preocupante. Definitivamente, no sería un correo electrónico demasiado alentador.

Este tipo de correo existe y está siendo enviado a cientos de miles de usuarios de todo el mundo como parte de una campaña de phishing que intenta hacerse con los datos bancarios de cualquiera que sea lo bastante inocente como para caer en esta trampa. Y, si tienes algo de experiencia en materia de ciberseguridad, seguramente reconocerás fácilmente todos los elementos característicos de este tipo de ciberataques: la sensación de urgencia, la amenaza velada de un desastre, la solicitud de datos de acceso críticos.

Mientras que el uso de herramientas como un gestor de contraseñas o un software anti-malware se antoja fundamental para poder garantizar la seguridad de nuestros dispositivos y cuentas online, los ataques de phishing pueden resultar más esquivos. Con frecuencia,utilizan estrategias de ingeniería social para hacerse con los datos de acceso de sus víctimas. Por lo tanto, se hace necesario prestar atención a este tipo de ciberamenazas y distinguir cuáles son sus rasgos más característicos.

¿Cómo diferenciar un ataque de phishing?

Algunas de las principales características de los ataques de phishing son:

● Aparentan ser de plataformas que gestionan dinero online. Bancos online, tiendas de ecommerce, empresas que ofrecen diferentes servicios digitales y cualquier otra plataforma que tenga acceso a nuestro dinero de una forma u otra, pueden ser entidades susceptibles de ser utilizadas de manera ilegítima en un ataque de phishing.

● Solicitan datos de acceso o financieros normalmente no nos piden. El objetivo del hacker es hacerse con tus datos de acceso para poder vulnerar tus cuentas, así como conseguir la información de tu tarjeta de crédito para gastar el dinero que tienes en ella. Por eso es fundamental que desconfíes cuando se te solicita sin previo aviso.

● No provienen de un canal oficial de comunicación. Quizá la principal clave para descubrir un mensaje de phishing sea el hecho de que no suelen provenir de los canales oficiales de las empresas que dicen representar: por ejemplo, provienen de un correo electrónico diferente, o un número de SMS distinto a los anteriores.

● La información ofrecida no se corresponde con la web oficial. Siempre que recibas un mensaje de este tipo, evita responder y dirígete a la web oficial de la plataforma desde donde parece haber sido enviado. Si no encuentras información que lo corrobore, ponte en contacto con su servicio de atención al cliente para denunciarlo.

¿Cómo protegerse frente al phishing?

Conocer cómo funcionan los ataques de phishing es tener la mitad de la guerra ganada, pero hay otras herramientas que puedes utilizar para mejorar tu protección todavía más. Algunas de ellas son:

● Utiliza un gestor de contraseñas. Este tipo de herramientas de ciberseguridad mantendrán tus claves seguras y evitarán que tus datos se filtren, lo que con frecuencia es utilizado por los hackers para elaborar sus ataques de forma más personalizada. Además, pueden alertarte antes de introducir tus credenciales en una web falsa.

● Cifra tu conexión al navegar. Las conexiones cifradas proporcionadas por herramientas como una VPN también contribuyen a mantener tu información a salvo. Por lo tanto, son una de las mejores maneras de impedir que los hackers se hagan con tu nombre de usuario y otros datos críticos que luego podrían utilizar contra ti para convencerte de que te escriben desde instituciones legítimas.

● Activa la verificación en dos pasos. Si por alguna razón alguna de tus contraseñas cae en malas manos debido a un ataque de phishing , la verificación en dos pasos puede ayudarte a mantener tus cuentas seguras. Si los hackers no tienen acceso a tu smartphone o a una llave USB que solo esté en tu poder, no tendrán la posibilidad de vaciar tus cuentas aunque te hayan robado la contraseña.

● Piensa las cosas dos veces. Sospecha siempre que alguien te invita a actuar más deprisa de lo normal en internet. ¿Por qué lo están haciendo? Evita responder a ningún mensaje antes de verificar adecuadamente su procedencia y asegurarte de si su contenido es, o no, legítimo. En caso de que no lo sea, procede a denunciar para evitar que el ciberataque cause otras víctimas.

Mantente siempre alerta frente al phishing

Tus datos online son de una importancia extraordinaria, así que es fundamental que adoptes las medidas necesarias para garantizar que se mantengan a salvo. Esto es especialmente importante con tus contraseñas y datos bancarios, de forma que no debes facilitarlos a las primeras de cambio cuando se te soliciten de manera inesperada. Presta atención a las indicaciones que pueden delatar un ataque de phishing y adopta las medidas necesarias para protegerte en consecuencia.