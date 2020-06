Una forma fácil y segura de acceder a Internet

Cuando la pandemia por coronavirus alcanzó nuestro país, numerosas empresas tuvieron que adoptar medidas para permitir a sus trabajadores continuar su labor desde casa. Entonces las letras VPN (Virtual Private Network) aparecieron por primera vez en la vida de muchos como un elemento fundamental para poder trabajar desde casa con seguridad.

Esta tecnología VPN puede, pese a sus ventajas, no convencer a los menos versados en la navegación por la red y el uso de las tecnologías, pero no es necesario tener conocimientos en programación para utilizar o configurar una VPN, la mayoría de los proveedores del servicio como Surfshark ( https://surfshark.com/es/learn/que-es-vpn ), ofrecen con el servicio una app que facilita la configuración y el acceso mediante VPN para los principiantes en la materia.

Una red privada virtual, traducción de las siglas al castellano, es un servicio de conexión a internet que aumenta la seguridad de la privacidad en línea para evitar que algún ciberdelincuente se haga con información sensible. Las VPN ofrecen esta protección contra hackers a través de dos funciones principales: el encriptado, que codifica la información emitida desde nuestro dispositivo antes de enviarla y la descodifica de forma segura en el servido VPN antes de enviarla al servidor de destino final de modo que si un ciberdelincuente es capaz de interceptar nuestros datos los encontrará cifrados y no será capaz de usarlos. La otra funcionalidad es el enmascaramiento de nuestra dirección IP. Este número es algo similar al DNI de los ordenadores, y a partir de ellos puede conseguirse información más sensible como nuestra dirección real, pero si usamos una VPN este número permanece oculto y se sustituye por el del servidor VPN que estemos usando.

Pero las VPN tienen más usos a parte del ya referido profesional. Como particular, contar con el acceso a estos servicios. Como viajero, evitará que los datos contenidos en nuestros dispositivos móviles no se vean comprometidos cuando accedamos a la red a través de redes Wi-Fi públicas, uno de los cotos de caza favoritos para los hackers por la vulnerabilidad que pueden llegar a suponer estos puntos de conexión.

El uso de esta tecnología también permite sortear la barrera “geográfica”. En muchas ocasiones los contenidos de la red de redes no están disponibles según el país desde el que accedamos por censura del gobierno de turno o de alguna institución. Mediante las VPN podemos seleccionar desde que punto del mundo queremos conectarnos de forma segura, sorteando esta censura y permitiendo acceder a todos los sitios de Internet. Además, con el cambio de localización de acceso a la red podemos conseguir mejores ofertas en vuelos, alquileres de coches y otros gastos de viajes ya que estos varían más o menos en función del país desde el que se soliciten.

También son una opción interesante para los amantes de los videojuegos. Acceder a internet a través de una VPN suele mejorar la velocidad de conexión, una ventaja nada desdeñable para los que disfrutan de juegos competitivos online. También evita la posibilidad de sufrir algún ataque DDOS (los tramposos utilizan sus estrategias indeseables para solicitar acceso al servicio, servidores infraestructuras de forma masiva, lo que los sobrecarga y los inutiliza) mientras se juega la partida e incluso puede permitirnos jugar a nuestros juegos favoritos cuando estamos fuera de casa.