Ataques rusos en Járkov y Mariúpol a la espera de si hay negociaciones

Tropas rusas llevan a cabo este miércoles ataques sobre el centro de Járkov y en Mariúpol, entre otros lugares, a la espera de ver si se confirma para hoy una nueva ronda negociadora, para la que Moscú se dice dispuesta y que Ucrania no confirma.

Járkov, la segunda ciudad de Ucrania con 1,4 millones de habitantes y situada al este del país, fue atacada por las fuerzas rusas con misiles contra varios edificios oficiales y una universidad, señaló el centro operativo de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Murieron al menos cuatro personas y otras nueve resultaron heridas, informó el Servicio Estatal de Emergencias. Las explosiones tuvieron lugar en el centro mismo de Járkov, a 1,5 kilómetros de la Plaza de la Libertad, que fue bombardeado la víspera.

Además, durante la madrugada Rusia lanzó tropas aerotransportadas que tomaron la estación de tren y el puerto fluvial y atacaron un hospital militar, donde hubo combates con los defensores ucranianos.

Mientras tanto, prosiguen los combates entre las fuerzas ucranianas y rusa por el control de la ciudad ucraniana de Mariúpol, en el sur del país, prosiguen, afirmó este miércoles el Ministerio del Interior.

Los separatistas prorrusos de Donetsk aseguraron horas antes haber bloqueado Mariúpol, a orillas del mar de Azov, según el representante de la milicia, Eduard Basurín.

Aparte, las tropas rusas se han hecho con el control de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.

Según los militares rusos, en Jersón, con cerca de 300.000 habitantes y situada en el río Dniéper y a orillas del mar Negro, «la infraestructura civil y el transporte público funcionan con normalidad».

Y en la ciudad de Zhitómir, en el noroeste de Ucrania, murieron al menos dos personas en un ataque aéreo lanzado por las fuerzas rusas que daño diez viviendas particulares, informó Interior.

¿NEGOCIACIONES HOY?

La segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania podría celebrarse este miércoles, según anunció el Kremlin.

«Hoy, en la segunda mitad del día, por la tarde, nuestra delegación estará en el lugar (de la reunión), esperando a los negociadores ucranianos», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Pero el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, evitó confirmar que la segunda ronda de las negociaciones con Rusia se vaya a celebrar este mismo miércoles.

«De momento no se sabe cuándo se van a celebrar nuevas negociaciones», dijo Kuleba en un mensaje de vídeo difundido en Facebook.

La primera ronda tuvo lugar el pasado 28 de febrero en la frontera bielorruso-ucraniana.

LA ALTERNATIVA NUCLEAR

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, agitó de nuevo la amenaza nuclear al dirigirse al presidente estadounidense, Joe Biden, al que dijo que sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una Tercera Guerra Mundial «nuclear y desvastadora».

En declaraciones la televisión catarí Al Jazeera Lavrov aseguró que Biden «tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial».

En su discurso sobre el estado de la Unión Biden dijo este martes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, debe «pagar por su agresión» en Ucrania y defendió la política de sanciones.

Lavrov replicó que su país estaba «listo» para afrontar las sanciones de EE.UU y la UE pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. No obstante, «Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada», añadió.

EL PAPEL DE CHINA

China reiteró hoy que apoya la continuidad de las negociaciones entre Rusia y Ucrania para «solucionar el conflicto», pero evitó especificar qué papel podría jugar Pekín como mediador para alcanzar un alto el fuego.

A la pregunta de qué medidas tomaría China para facilitar ese alto el fuego, el portavoz de Exteriores, Wang Wenbin, se limitó este miércoles a responder que «China siempre apoya y alienta todo esfuerzo diplomático para resolver la crisis de forma pacífica».

Además, pidió hoy que se respeten los «intereses legítimos» de China, en especial en materia económica y comercial y reiteró que se opone «firmemente» a cualquier tipo de «sanción unilateral» contra Rusia, país con el que mantendrá sus intercambios económicos.

China se abstuvo el pasado viernes en la votación de una resolución de condena contra Rusia en las Naciones Unidas, y se ha opuesto a sanciones porque considera que «no ayudan a resolver los problemas sino a crear otros nuevos».

REFUGIADOS

Mientras tanto continúa el éxodo de miles de ucranianos que huyen del conflicto por las fronteras occidentales.

Entre ellos unos 113.100 han entrado a Rumanía tras huir de la invasión, según datos publicados hoy por la Policía de Frontera rumana.

Una parte sustancial de estos refugiados han entrado a Rumanía desde Moldavia, a cuyo territorio habían cruzado para salir de Ucrania.

Entre los refugiados hay también numerosos estudiantes extranjeros de Asia, África y América del Sur.