Detectan en China un nuevo virus sin vacuna ni tratamiento

Médicos y científicos chinos han dado la alerta ante una nueva enfermedad de origen animal que ha sido detectada en 35 personas según la agencia de noticias de China. Se trata de un Henipavirus que presenta un cuadro se síntomas similar a los de Covid-19.

Estos síntomas se pueden resumir en cansancio, fiebre, pérdida del apetito, dolor de cabeza y náuseas, entre otros.

Por el momento no se conoce el alcance de la enfermedad y si hay más contagiados poniendo siempre en cuarentena las cifras oficiales comunicadas por China -que no son un modelo de transparencia informativa-. Debido a todo ello se ha controlado a la población de la región de Shandong (al este) y de Henan (en el centro) según indica Global Times.

Los datos del henipavius y de esta enfermedad se han publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine.

Los casos no parecen graves -por el momento- y parece que ha habido zoonosis al existir el contacto con animales. Según The Paper el virus sería el paso de animal a personas y es una enfermedad infecciosa. Como posible transmisor se cita al murciégalo de la fruta.

No hay vacuna para esta enfermedad ni tratamiento, se han tomado muestras de la garganta de los afectados y se espera comenzar un estudio sobre ello. No se ha demostrado contagio de persona a persona aunque se ha puesto en aislamiento los pacientes pues no es descartable que se pueda producir y los efectos serían devastadores.

El subdirector del departamento de Patologías Infecciosas del hospital Huashan, afiliado a la Universidad de Fudan (Shanghái), indicó: “El coronavirus no será la última enfermedad contagiosa que provoque una pandemia, ya que nuevas enfermedades tendrán un impacto cada vez mayor en la vida diaria de la raza humana”.

Habrá que aguardar los resultados de las pruebas y lo que tengan que informar las autoridades sanitarias de China.

Los henipavirus están clasificados como en el nivel de bioseguridad 4, con índices de letalidad de entre el 40 y el 75%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aún no ha emitido comunicado sobre ello.

El único procedimiento contra este virus es la atención sanitaria de apoyo a fin de controlar las complicaciones pues ni hay vacuna ni terapia o tratamiento.