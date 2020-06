Día Mundial de los Refugiados: huir para vivir

Entre las principales medidas adoptadas para evitar el contagio del coronavirus fue el cierre de fronteras nacionales, hecho que ha dificultado la llegada a España de personas que solicitan protección internacional. Sin embargo, las guerras, las violaciones de derechos humanos y las persecuciones que se dan en algunos países han continuado. Paloma García, responsable del área de incidencia política de la Federación Red Acoge comenta su preocupación sobre la situación actual: “la pandemia ha agravado situaciones que ya venían de antes”.

Red Acoge y la Plataforma por los Derechos de las Personas Refugiadas (PlatRefugio) han elaborado un informe en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), que consiste en la revisión periódica sobre el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los 193 Estados miembros de la ONU en materia de derechos humanos. Este informe recoge detalles tanto de la situación de los derechos de las personas solicitantes de protección internacional como las carencias del propio sistema de acogida de España, tales como la falta de acceso de vías seguras en las fronteras y la falta de intimidad y de intérpretes a la hora de hacer las entrevistas.

Entre las principales peticiones que realiza PlatRefugio al Estado español destaca garantizar el cumplimiento del principio de no devolución en las fronteras. “Pedimos que en la apertura de fronteras que se haga ahora no se establezca ningún criterio de discriminación, que no se produzcan devoluciones en caliente, y que se facilite el proceso de solicitar protección internacional en los consulados y embajadas españolas en terceros países”, explica Paloma García.

La paralización de los procesos administrativos durante la crisis del Covid-19 ha evidenciado el colapso de la gestión de las peticiones de protección internacional, dejando a miles de personas en situación de “desprotección total”. A su vez, las precarias condiciones de vida en los campos de refugiados y las trabas españolas en la concesión de asilo subrayan la urgente necesidad de medidas que garanticen los derechos y la protección de las personas refugiadas.