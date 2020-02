El coronavirus crea alarma porque es nuevo, no por su gravedad

El especialista en enfermedades infecciosas e investigador del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa Oriol Mitjà considera que el coronavirus ha causado alarma porque es nuevo y no porque sea grave, ya que este virus "es muy leve y no hay riesgo para toda la población".

En declaraciones a la emisora RAC1, Mitjà, que consiguió erradicar la enfermedad del Pian y que actualmente está centrado en investigar cómo hacer lo mismo con las enfermedades de transmisión sexual, ha aconsejado que las decisiones ante esta epidemia "deben tomarse en función de los riesgos, no del miedo".

El especialista ha apuntado que si se mantiene la celebración del Mobile World Congress (MWC) la organización debería poner todas las medidas preventivas necesarias, por lo que considera que el evento debería hacer un sobreesfuerzo y pagar estas medidas profilácticas.

"No creo que haya una decisión correcta o incorrecta sobre aplazar o no el MWC. Se basará en el nivel de riesgo que quieres alcanzar. Si quieres riesgo cero, las medidas de salud pública deben ser muy drásticas, pero las medidas se deben tomar en función de los riesgos, no del miedo", ha insistido el médico.

Según Mitjà, "la infección por el nuevo coronavirus es muy leve. La tasa de letalidad fuera de China es del 0,2 %. Es muy parecida a la gripe epidémica que sufrimos todos los inviernos".

"Creo que no hay riesgo para toda la población. Los modelos matemáticos explican que el hecho de que el virus llegue o no aquí depende del número de casos de China y del número total de viajes que se hagan", ha opinado.

También ha afirmado que "es poco probable que un caso aparezca aquí. Se pueden minimizar mucho los riesgos. Es posible que si aparece un caso en el MWC deban hacerse cuarentenas. Nuestro sistema de salud está preparado para asumirlo".

El especialista en infecciones ha confirmado que "el control de la fiebre en el aeropuerto no es muy efectivo, porque una persona puede llegar al aeropuerto y no tener fiebre".

"Hay que tener muy claro cuál es el riesgo, explicarlo muy bien a la población, así como las medidas para controlarlo y, sobre todo, saber qué riesgo estás dispuesto a asumir. Los americanos y los australianos no quieren asumir ninguno. A mí me parece muy coherente que sí podamos asumir un riesgo y que estemos preparados para prevenirlo en caso de que aparezca", ha añadido el médico.

Mitjà lamenta que se esté convirtiendo esta patología en una "enfermedad psicológica" y ha insistido en que "la enfermedad no es grave. Como es nueva, ha creado alarma social y hay que rebajarla. También hay que poner las medidas racionales que sean necesarias".

"A mí no me corresponde decidir si se hace o no el MWC, sí puedo hacer los cálculos matemáticos y decirle que si se celebra el MWC tendrá este riesgo, deberá poner todas estas medidas preventivas y, por tanto, sería bueno que el MWC hiciera un sobreesfuerzo y pagara estas medidas preventivas", ha concluido el médico del IrsiCaixa y ex investigador del ISGlobal.