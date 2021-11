El increíble bulo de la vacuna de la covid-19 que causa cáncer

Eslovenia no administra vacunas de la covid-19 que son un placebo o que transmiten un gen que causa cáncer, como afirman mensajes engañosos difundidos en las redes sociales que señalan que estas prácticas se desarrollan en un hospital de la capital, Liubliana.

EFE Verifica ha recibido varias consultas en su canal de WhatsApp sobre un vídeo en el que una mujer identificada como la exjefa de Enfermería del Centro Médico Universitario de Liubliana señala que los viales de las vacunas empleados en esa institución sanitaria están clasificados en tres categorías, en función de si son placebos, vacunas de ARN mensajero (ARNm) o causan cáncer.

Los mensajes, que también han sido ampliamente difundidos en otras redes sociales como Facebook, donde cuenta con más de 800.000 reproducciones, indican que la mujer citada ha dimitido recientemente de su responsabilidad en dicho hospital y que el asunto ha suscitado un escándalo en el país balcánico.

HECHOS: En el Centro Médico Universitario de Liubliana no se han administrado vacunas de la covid-19 que causen cáncer o placebos en lugar de los fármacos, mientras que la mujer que aparece en el vídeo no tiene ninguna relación con el hospital. Por otra parte, en Eslovenia no se administran vacunas diferentes a las autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

Fuentes del citado centro médico confirman a EFE que las prácticas denunciadas por estos mensajes, que no aportan ninguna prueba sobre las mismas, no se han dado en sus instalaciones, lo que corrobora la ausencia de noticias de la prensa eslovena sobre ese supuesto escándalo.

La única información sobre el asunto hallada en un rastreo de los medios de comunicación de este país balcánico es un artículo del 25 de noviembre de la web 24ur.com que se refiere a la difusión de dichos mensajes como "noticias falsas" viralizadas en redes sociales rusas.