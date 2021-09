El papa advierte sobre Cataluña

Afirmó que cualquier gobierno "sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación y ver cómo llevan adelante la historia como hermanos y no como enemigos o al menos con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar a otro como enemigo histórico".

"Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia, sobre todo la historia del siglo pasado. Y, si no lo está, creo que tiene que hacer un paso de reconciliación con la propia historia, lo cual no quiere decir claudicar de las posturas propias, sino entrar en un proceso de diálogo y de reconciliación ; y, sobre todo, huir de las ideologías, que son las que impiden cualquier proceso de reconciliación", aseguró.

Francisco también confirmó que tiene previsto además del viaje a Glasgow para la cumbre del clima COP26, visitas a Chipre, Grecia y Malta y, sobre una posible visita a España, declaró que "al presidente de la Xunta de Galicia ( Alberto Núñez Feijoo) le prometió pensar el asunto.

"O sea, no lo saqué de una eventual agenda", aclaró, pero confirmó que en Europa visita sólo los países pequeños y que si va a Santiago, "va a Santiago, pero no a España, que quede claro". porque su opción hasta ahora de viaje a Europa "son los países chicos" y recordó que fue a "Estraburgo, pero no a Francia".

Reveló que "uno de los momentos más felices" de su pontificado fue cuando para un acto llegaron al Vaticano todos los jefes de Estado o gobierno de la UE.

"No faltaba ninguno y nos sacamos una foto en la Capilla Sixtina. Esto no me lo olvido. No podemos ir atrás. Fue un momento de crisis y reaccionó bien la UE ante la crisis. Pese a las discusiones, reaccionó bien. Tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia. Es un legado y es una tarea", señaló.