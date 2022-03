El trauma de huir de la guerra de Ucrania

Mujeres preocupadas por haber dejado a sus maridos o a sus hijos adolescentes en el frente, niños aterrorizados por el sonido de las bombas, personas mayores que han abandonado sus hogares a los que no saben si volverán algún día. Son las personas que pasan cada día por los centros de recepción de refugiados habilitados por el Gobierno en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la Ciudad de la Luz de Alicante y en la Fira de Barcelona.

Angustia, insomnio, pesadillas, llantos, estado de hipervigilancia... son algunos de los síntomas que se repiten en las personas que han huido de la guerra en Ucrania. Ya han llegado a España, sus vidas no corren peligro, pero ahora les toca lidiar con el trauma y el acompañamiento de los psicólogos que les atienden a su llegada les ayuda a gestionar sus emociones.

Para la responsable de programas de atención psicológica de protección internacional de Accem, Carolina Flores, esta respuesta es «totalmente normal porque les ayuda a reajustarse a esa experiencia tan atroz». Advierte, no obstante, de que la intervención es fundamental para prevenir la «patologización» de esos síntomas.

Son situaciones que generan mucha ansiedad, algunos están en estado de shock, deambulan como perdidos, bloqueados emocionalmente y con estrés postraumático: «angustia, desesperación, tristeza por todo lo que dejan, incertidumbre ante lo que va a pasar porque hay que reconstruir la vida y no saben ni cómo ni cuándo ni si van a poder regresar a su país ni en qué momento. Ni cómo se lo van a encontrar», añade Romo.

Un duelo migratorio muy diferente al que se experimenta por la pérdida de un ser querido porque, explica el doctor, cuando alguien muere desaparece y en la migración no desaparece nadie, sino que hay una separación del país de origen, «que sigue estando allí y da lugar a que el duelo sea recurrente y se prolongue toda la vida».

Hace dos décadas que el psiquiatra Joseba Atxotegui describió el denominado «Síndrome de Ulises» o síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple. «Es un cuadro de duelo migratorio extremo, no un trastorno mental, que aparece en quienes migran en circunstancias terribles, como sucede ahora en Ucrania», explica a EFE este profesor titular de la Universidad de Barcelona.

Atxotegui dirige el Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes Refugiados (SAPPIR) del Hospital Sant Pere Claver de Barcelona desde 1994 y por su experiencia alerta del alto riesgo de los niños ucranianos tras abandonar sus casas por una guerra.

«Los niños están en un período de maduración, de crecimiento, necesitan mucha protección y apoyo. Lo peor para ellos es la separación de los padres. Hay investigaciones que demuestran que están mejor con ellos escondidos en un sótano que muy lejos en un centro bien atendidos. Están aterrorizados sin saber dónde están sus padres, sus madres están angustiadas... Es la población que más hay que proteger para que no queden traumatizados», alerta el psiquiatra.

Lo ven cada día en los centros de acogida los psicólogos que trabajan con estos menores, siempre con un traductor para que la barrera del idioma no sea otro factor añadido al estrés.

«Su reacción emocional es de otra forma. Nenes que vuelven a hacerse pipí en la cama, movimientos muy nerviosos, dificultades para dormir, llanto continuado... El problema es que no pueden expresarlo como los adultos pero no por eso no deja de ser complicado para ellos, sostiene Romo.

Es difícil saber cuál será el impacto de la guerra en estos pequeños, pero por supuesto que les marcará, opina Flores, que va más allá: «es un trauma colectivo que va a marcar no sólo la historia de Ucrania, sino también la historia de toda Europa y el mundo».

Los expertos apuntan que el deseo de todos es que la guerra acabe pronto para poder regresar a su país y recuerdan que ese sufrimiento y dolor es el mismo en la mayoría de refugiados de todos los países.