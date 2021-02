Empieza a probarse la vacuna alemana en tres hospitales españoles

Arana ha subrayado que hasta ahora los resultados de esta vacuna "son muy satisfactorios. Es segura, si no, la Agencia Europa del Medicamento no permitiría que siguiera el estudio . Si la cosa sale bien esperamos que antes del año pueda estar comercializada. Europa ya ha firmado con la empresa la compra de un lote importante".

"Entra el paciente en el box, les realizamos la toma de constantes y una pequeña analítica de sangre, medimos peso y talla y luego le ponemos la vacuna o la no vacuna, eso no se sabe", ha descrito.

La pregunta que les hacen todos los voluntarios es "¿qué pasa si me toca el placebo?". Arana ha explicado que al que no le toque la vacuna tiene el mismo seguimiento, con un control riguroso . Además, la empresa nos ha dicho que cuando cierre el ensayo va a vacunar a todos los voluntarios que les haya tocado el placebo".

Una de las primeras voluntarias en recibir este lunes en Cruces la primera dosis ha sido Olga: "me parecía muy interesante participar en algo que es para ayudar a todos. Con esta pandemia estamos todos muy mal y a ver si hacemos algo para salir".

"Me han hecho el test de embarazo para comprobar que no estoy embarazada, me han sacado sangre, mirado la tensión y fiebre y (tras el pinchazo) he esperado media hora a ver si no había síntomas", ha descrito.

"Mañana me llamarán a ver cómo estoy, y me han descargado una aplicación con un formulario que tengo que rellenar de si tengo fiebre o algún síntoma. El 8 de marzo tengo que volver a ponerme la segunda dosis", ha avanzado.

Otro de los que han recibido en Cruces el primer pinchazo ha sido Fausto: "no me importa ser voluntario. Entiendo que estas pruebas son seguras, con este sistema de ARN mensajero. ¿Si me toca placebo? sería una pena, pero tengo el 50 por ciento de posibilidades, y es indispensable confrontar los que han tenido placebo y los que han tenido la vacuna".

"No soy experto, pero en los medios de comunicación dan la matraca con los efectos secundarios, pero ¿dónde están los efectos primarios, que es a lo que vamos?. Vamos a vacunarnos para salir cuanto antes de la pandemia", ha invitado Fausto.