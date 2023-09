Erdogan: «No tengo motivos para no confiar en Putin»

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado que "confía en Rusia lo mismo que confía en Occidente", en referencia a los compromisos de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la posible reactivación del acuerdo para la exportación de grano de puertos ucranianos en medio de la invasión de Ucrania.

Erdogan ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense PBS que "no tiene motivos para no confiar" en Putin y ha manifestado que "en la medida en la que Occidente es de fiar, Rusia es igualmente de fiar".

"Durante los últimos 50 años, hemos estado esperando en el umbral de la Unión Europea (UE) --para la adhesión al bloque-- y, en estos momentos, confío en Rusia lo mismo que confío en Occidente", ha explicado, antes de incidir en que "la mitad de los suministros de gas natural (de Turquía) llegan desde Rusia".

"Eso significa que hay solidaridad. Estamos dando pasos mutuos hacia adelante y estamos cooperando en el campo de la industria de defensa. Podemos hacer esas cosas con Rusia", ha señalado Erdogan, que ha subrayado que "Turquía tiene una posición diferente en el mundo" y ha cuestionado si "se supone" que Ankara "tiene que hacer lo mismo que los miembros de la UE".

Así, ha reseñado que "incluso los estados miembro de la UE tienen sus posiciones diferentes" y ha abundado en que "Rusia es uno de los vecinos más cercanos" de Turquía. "Tenemos una historia común y, de forma similar, así continúa el proceso. Lanzamos el corredor de grano y fueron exportados 33 millones de toneladas de grano al resto del mundo a través del mar Negro", ha recordado.

"No lo hicimos porque la UE nos lo pidiera. Fue una obligación humanitaria que asumimos", ha argüido, al tiempo que ha desvelado que pidió a Putin durante su último encuentro que reactivara el acuerdo. "Dijo que enviará un millón de toneladas de grano", ha dicho, antes de agregar que "dijo que lo haría pronto".

En este sentido, ha argumentado que "la política es mantener contactos con las naciones del mundo en un escenario de ganancias mutuas". "Igual que tengo buenas relaciones con Estados Unidos, tengo buenas relaciones con Rusia. Seguiré teniendo una relación con los estados miembro de la UE a través de esta postura de las ganancias mutuas", ha puntualizado.

Por otra parte, ha pedido ser "muy francos" y ha incidido en que "es bastante obvio que esta guerra va a durar mucho tiempo". "Putin está en el lado de terminar esta guerra cuanto antes (...) y le creo", ha señalado el mandatario turco, que ha indicado además que no cree que sea "posible" una retirada rusa de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

"En 2014 mantuve ciertas discusiones con Putin sobre Crimea y no tuve éxito en las deliberaciones. No pude lograr que se retiraran de Crimea y creo que no va a ser posible ahora. Creo que sólo el tiempo lo dirá", ha manifestado, antes de abundar en que "es imposible dar un calendario sobre cuándo terminará la guerra o cuánto durará". "Sólo los líderes de ambas partes pueden decirlo", ha remachado.