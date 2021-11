Europa aprueba el uso de gusanos de seda para alimentación

La Comisión Europea (CE) ha aprobado la introducción de gusanos de seda (Bombyx mori) a la lista de especies de insectos autorizadas para la producción de proteína animal transformada destinada a la fabricación de piensos para animales de granja.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado este lunes el reglamento que lo permite y lo hace después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) haya informado favorablemente al respecto.

En el texto justificativo se expone que la sericultura tiene una "larga tradición" en algunas regiones de la Unión Europea.

Además, dado que el gusano de seda doméstico solamente consume hojas de morera no existe riesgo de contaminación con piensos de origen animal, que no están autorizados para la alimentación de insectos.

El reglamento de este lunes también incluye otras modificaciones como la relativa a la recogida a tiempo de canales individuales de animales de granja no rumiantes, ya que no es siempre es viable desde un punto de vista económico, en particular en lo que se refiere a las canales recogidas en pequeñas explotaciones.

En la actualidad, el método de confinamiento "hidrólisis con eliminación posterior" solamente incluye las canales de porcinos pero, ahora, la CE amplía ese método de confinamiento para incluir también los canales de aves de corral y de lagomorfos de cría.

También los cambios legislativos llegan al término de "frass" que hace referencia a la mezcla de excrementos de insectos con partes de insectos muertos y sustrato alimentario.

La UE incluye una definición de "frass" con el fin de armonizar los requisitos para el tratamiento y la introducción en el mercado de esta sustancia con los requisitos para el estiércol transformado.