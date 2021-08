Geopolítica: lo que nadie cuenta de Afganistán

No deja de resultar paradójico que esos mismos talibanes que toman Kabul, e imponen el terror, fueran adiestrados por países como Estados Unidos o Rusia y que miraran para otro lado en el despojar de sus derechos a la población, espacialmente mujeres, y contra la cultura. Un país al que se le acusó de dar cobijo a Bin Laden, líder de Al Qaeda e ideólogo de los atentados del 11-S, para finalmente no estar en el mismo y si en la cercana Pakistán, pero el fin justificaba los medios y el oleoducto bien merecía esa excusa pese a los informes negativos de los servicios de inteligencia de diferentes países.

· La retirada de las tropas internacionales debe ser consensuada por todos los países intervinientes y llevada a cabo sin ser anunciada hasta que no sea estrictamente indispensable, para evitar que las potencias y países de la región traten de obtener posiciones de ventaja. Además de que los anuncios de retirada refuerza a los talibán y debilita al Gobierno Karzai. (Algo que Donald Trump no cumplió al airearlo a los cuatro vientos).

«En 2008 el proyecto del TAP se transformó en el TAPI al incluir a la India, aunque este país no ha aceptado formar parte del proyecto hasta el momento. Seguramente prefiere no depender de Pakistán, su tradicional rival, por donde recibiría el gas».

El psicólogo Javier Mauri, decía: “este país no se sostiene de forma económica sin ayuda externa y si a eso unes un gobierno corrupto y una democracia más aparente que real, tienes el coctel perfecto y explosivo de la inestabilidad. Además este pueblo no vota programas ni ideas sino que vota a los líderes de sus tribus más de 60 ramificadas en 300 más. Es un país complejo en el que no hay que olvidar que fue una gran parte del pueblo quien pidió ayuda a los talibanes para que impartieran justicia, su justicia. Las fuerzas extranjeras para ellos son fuerzas invasoras. Estados Unidos nunca fue querido allí. Ahora no creo nada de esa aparente apertura de los talibanes. Y si lo hacen será de forma temporal mientras consiguen fondos para hacer una nación un poco más fuerte... Día en que volverán a imponer lo que mejor saben hacer: el terror interno ya que los talibán no son expansionistas, sólo les interesa su país. Es un gran paso atrás de cientos de años”.

«Los estadounidenses no hacen nada contra la producción de droga en Afganistán porque les proporciona, por lo menos, 50 mil millones de dólares al año. No es un misterio que los estadounidenses transportan la droga en sus aeronaves militares al extranjero» decía el general ruso Mahmut Gareev.