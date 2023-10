Hamás amenaza con ejecutar rehenes israelíes civiles si continúan bombardeos sin avisar

El grupo islamista Hamás amenazó hoy con ejecutar «públicamente» a los rehenes israelíes civiles si Israel continúa los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza sin previo aviso a los residentes.

«Cualquier ataque contra casas inocentes en Gaza sin previo aviso y alerta se enfrentará a la ejecución pública de un rehén», afirmó en un comunicado Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás.

«La ejecución será de rehenes civiles, no militares, y se transmitirá en línea», agregó.

Israel ha bombardeando intensamente todo el enclave durante todo el día, incluyendo instalaciones militares de Hamás y la Yihad Islámica, pero también infraestructura civil y edificios residenciales.

Los muertos en el enclave superan los 560 y los heridos los 2.900, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, pero se estima que la cifra subirá en las próximas horas porque hay personas atrapadas bajo los escombros de viviendas destruidas.

Palestinos de la franja denunciaron hoy que Israel ha dejado de emplear el método conocido como «knocks on the roof», por el que lanzan dispositivos no explosivos a los tejados de las casas como preaviso de que van a bombardear en unos minutos, para que la población pueda salir, a menudo con el tiempo justo.

«El enemigo no entiende el lenguaje de la humanidad y la moral, y nos dirigiremos a él en el lenguaje que conoce. Responsabilizamos a la ocupación ante el mundo por esta decisión, y la pelota está en su tejado», advirtió Obeida.

«A partir de esta hora, anunciamos que cada ataque contra nuestro pueblo se responderá con la ejecución de uno de nuestros rehenes enemigos, y lo transmitiremos en vivo», incidió.

Israel se declaró el sábado en estado de guerra, después de que Hamás lanzara un ataque múltiple, por tierra, mar y aire, que pilló al país por sorpresa, de una escala sin precedentes, con el lanzamiento de cohetes e incursiones terrestres en suelo israelí, donde han matado y secuestrado a decenas de ciudadanos.

En tres días de guerra, los muertos en Israel superan los 800 y más de 2.500 heridos por la agresión palestina, mientras que al otro lado, los fuertes bombardeos israelíes de respuesta sobre Gaza han dejado más de 560 muertos y 2.900 heridos.



Las autoridades israelíes han anunciado que no recurrirán obligatoriamente a los avisos antes de un bombardeo en la Franja de Gaza, como venía siendo habitual hasta ahora.

Antes del lanzamiento de las bombas, las fuerzas israelíes avisaban a los habitantes de una zona mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o el "golpe de techo", una pequeña detonación sobre el edificio objetivo.

"Se va a utilizar (el aviso) en determinadas circunstancias", pero "Israel ya está evacuando a la mayoría de la población (de Gaza) de las zonas terroristas y está atacando allí", ha explicado una fuente militar citada por el diario 'The Times of Israel'.

El objetivo es "quitar a Hamás la capacidad y la motivación de hacer daño a Israel". "Es una definición muy amplia y nuestra interpretación de la misma no va a ser limitada. No queremos definirla más, pero (Gaza) no será Hamastán", ha advertido.

La fuente ha advertido además que seguirán con los ataques contra los objetivos terroristas "aún a riesgo de hacer daño" a los israelíes que han sido apresados y llevados como rehenes a Gaza.

Israel cuenta con "información de inteligencia precisa" sobre la localización de los rehenes y "por supuesto" intentará evitar atacar esas ubicaciones, pero mientras no haya información en ese sentido "atacaremos todos los objetivos de Hamás", ha asegurado.

Las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) traspasaron la valla fronteriza de la Franja de Gaza e irrumpieron en territorio israelí en la mañana del pasado sábado bajo la cobertura de miles de cohetes lanzados desde el enclave.

El balance hasta ahora refleja más de 800 israelíes muertos y 560 fallecidos en la Franja de Gaza por los ataques de represalia de las Fuerzas Armadas israelíes, mientras que los heridos se cuentan por millares.