Hoy se conmemoran 106 años de la primera aparición de la Virgen en Fátima

La imagen de la Virgen de Fátima estuvo dos veces en Sevilla durante el siglo XX. La primera vez, los días 10 y 11 de julio de 1948, de paso para Jerez de la Frontera para presidir un acto mariano. Y la segunda en 1951, desde el 26 de marzo hasta el 12 de abril, sumando dieciocho jornadas de fervor mariano por casi todos los barrios de la ciudad y el arrabal trianero. La Virgen de Fátima fue despedida en abril de 1951 en un acto multitudinario en la Plaza de España, al que concurrieron unas tres mil personas, especialmente enfermos e impedidos. Este histórico acontecimiento fue reflejado en la portada de El Correo de Andalucía del 27 de marzo de 1951.

El insigne periodista sevillano Nicolás Salas, que fue colaborador de El Correo de Andalucía, escribía en una de sus crónicas: «Con motivo de esta visita y dado que la Virgen de Fátima peregrina estuvo en la Iglesia de San Nicolás y el Convento de Madre de Dios, en la calle San José, en su fachada, una feligresa donó un azulejo de cerámica Santa Ana obra de Kiernam en ese mismo año de 1951«. El retablo cerámico fue donado por Blanca Ybarra Lasso de la Vega.

Este sábado, 13 de mayo de 2023, conmemora que hace 106 años tuvo lugar la primera aparición de la Virgen en Fátima (Portugal), en la primavera de 1917, en Cova da Iría, próximo a Fátima por el camino de Leiría, situado en el concejo portugués de Ourém. Se apareció a tres pastorcitos, Jacinta, Lucía y Francisco, que ayudaban a sus padres en las tareas del campo. Los hermanos Jacinta y Francisco Marto fueron declarados santos por la Iglesia Católica y su prima la hermana Lucía de Jesús dos Santos, convertida posteriormente en monja carmelita, se encuentra en proceso de beatificación.

Estos niños humildes y sencillos, videntes, nacieron en Aljustrel, caserío de la parroquia de Fátima; experimentaron un hecho extraordinario que ha marcado la Historia del siglo XX. Vivieron en la conciencia de que el ser humano debe transportar la luz de Dios para transformar los corazones hacia el bien.

Antes de que la Virgen se manifestara a los niños, se les apareció en 1916, de forma premonitoria, tres veces el Ángel de la Paz. Así lo cuenta Lucía en su primera aparición: «Subimos con el ganado el cerro arriba, en Loca do Cabeço, en busca de abrigo, y después de haber tomado nuestro bocadillo y dicho nuestras oraciones, vimos a cierta distancia una luz más blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un Joven transparente traspasado por los rayos del sol. Al llegar junto a nosotros nos dijo: 'No temáis. Soy el Ángel de la Paz. ¡Orad conmigo!'. Le imitamos llevados por un movimiento sobrenatural, repitiendo las palabras que le oímos decir: 'Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman'. Después de repetir estos tres veces se levantó el Ángel y dijo: 'Orad así. Los Corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas'. Y desapareció«

El mensaje resumido de Nuestra Señora de Fátima, en todas sus apariciones, fue que rezáramos el Rosario para alcanzar la paz en el mundo, en nuestras familias y en nuestros corazones. La Virgen pidió en Fátima conversión, oración y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores, la paz del mundo. Juan Pablo II, gran devoto de esta advocación, afirmó que si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima «es porque éste contiene la misma verdad y el mismo llamamiento que el del Evangelio». Este papa, declarado santo, visitó el lugar de las apariciones tres veces, en los años 1982, 1991 y 2000, siempre un 13 de mayo, haciendo importantes pronunciamientos sobre la actualidad del Mensaje de Fátima.

Un total de seis apariciones, los días 13 de cada mes hasta octubre, donde la Virgen les va transmitiendo el llamado “mensaje de Fátima”, acompañado de signos espectaculares y curaciones milagrosas. Aunque hay que aclarar que el día 13 de agosto de 1917 no hubo aparición de Nuestra Señora porque el alcalde de Vila Nova de Ourém llevó a los tres pastorcitos a la prisión, donde los retuvo tres días, creyendo que estaban mintiendo se apareció en los Valinhos, sobre las 4 de la tarde, dejando un impresionante llamamiento: «Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno, por no tener quien se sacrifique y pida por ellas».

Cuando se produjo la primera aparición Lucía, Francisco y Jacinta tenían 10, 9 y 7 años de edad respectivamente. Los tres niños vivían en Aljustrel, pequeña aldea de la parroquia de Fátima. La Virgen se les apareció al mediodía sobre una encina de algo más de un metro de altura, donde hoy está situado el Santuario de Fátima, visitado anualmente por miles de peregrinos y curiosos.