Irán: La revolución que no fue

Así, desde finales de julio han vuelto a las calles patrullas con la misión de dar toques de atención a las mujeres que no se cubren el cabello, aunque de momento solo dan avisos y no están llevando a cabo detenciones.

Y sin embargo ante el aniversario de la muerte de Amini, las autoridades no han cesado de lanzar advertencias y han desplegado fuertes medidas de seguridad en las calles, delatando cierto nerviosismo.

Unas calles que, de hecho, no han logrado recuperar del todo, especialmente por la negativa de muchas mujeres a cubrirse con un velo, el símbolo más visible de descontento, a pesar de una creciente represión.

“No vamos a ceder. Que me multen, que me quiten el coche. No me pienso poner el velo”, asegura una joven iraní a EFE.

Una postura que mantienen muchas mujeres en Teherán y que piensan que más temprano que tarde se producirá un cambio en el país.

“No pueden mantener a la población oprimida para siempre. Es insostenible”, continúa la joven.

Como escribió el reportero polaco Ryszard Kapucinski en su clásico “El Sha o la desmesura del poder”, Jomeiní repitió durante 15 años el lema “el sha debe marcharse” hasta que en 1979 triunfó su revolución.

Quizás el grito “mujer, vida, libertad” solo necesite más tiempo.