La gran diferencia entre el coronavirus y la gripe

Los resultados preliminares del estudio de secuenciación poblacional del coronavirus indican su escasa mutación, menos que la del virus de la gripe, lo que podría beneficiar a la hora de obtener la vacuna.

Lo ha asegurado la catedrática de Microbiología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Patricia Muñoz, durante el coloquio de la Fundación Ramón Areces sobre la COVID-19 que ha estado moderado por el exportavoz del Grupo COVID-19 formado por Gobierno y la Comunidad de Madrid, el experto en enfermedades infecciosas, Emilio Bouza.

Junto a Muñoz y Bouza han intervenido en la jornada denominada "Covid-19: segunda ola" otros especialistas en la materia, para actualizar lo que se sabe hasta ahora de la pandemia del coronavirus, ha informado la Fundación Ramón Areces en un comunicado.

Muñoz ha asegurado que los resultados preliminares del estudio de secuenciación poblacional del coronavirus que se está realizando en España constatan que en contra de lo que se pensaba hasta ahora "es un virus que muta poco".

"Muta muy poco cada quince días, mucho menos que el virus de la gripe, y esto es algo esperanzador para las futuras vacunas", ha dicho la catedrática del Marañón, centro que participa en un consorcio nacional para describir este coronavirus.

Ha aportado datos sobre la evolución de la temporada de la gripe en el Hemisferio Sur, donde ya se ha podido ver la incidencia y convivencia con la COVID-19 y se ha mostrado esperanzada porque en Australia, Sudáfrica y América el Sur se han registrado "muy pocos" casos de coinfección de Covid-19 y gripe.

En cuanto a la efectividad o no de los rastreadores en la fase actual de la enfermedad, Carlos Barros, del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid), ha opinado que el rastreo, si no se acompaña de una obligatoriedad de realizar el confinamiento domiciliario a la persona que da positivo y a sus contactos, "que en España es obvio que no se está llevando a cabo, no sirve para nada".

A su juicio, contratar ahora a miles de rastreadores no serviría "para nada si luego tiene que ir la policía a confirmar que ese individuo está en su domicilio".

También ha hablado de los reinfectados y en este sentido ha mostrado su extrañeza de que solo se hayan registrado ocho casos en el mundo, cuatro de ellos españoles, porque lo lógico es que haya "reinfecciones reales y que éstas sean menos graves", ha explicado el experto.

Del Hospital Ramón y Cajal, Enrique Navas ha destacado que los datos de transmisión comunitaria e incidencia "no dejan ya lugar a duda" de que ya hay una segunda ola de coronavirus.

Bouza ha preguntado sobre la posibilidad de crear cupos en los hospitales para pacientes de covid-19 con el fin de poder atender al resto de paciente, algo sobre lo que Barros ha dicho que éstos "están sufriendo muchísimo con esta pandemia".

Ha puesto como ejemplo que los hematólogos están volviendo a ver mielomas en situaciones "gravísimas" que hacía mucho tiempo que no veían.