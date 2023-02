La ‘línea roja’ de Zelenski para lograr la paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, descartó cualquier acuerdo de paz con Rusia que involucre ceder territorio nacional, en una entrevista divulgada hoy por la cadena británica BBC.

«Cualquier compromiso territorial nos convertiría en un Estado más débil», afirmó el mandatario ucraniano, que declaró que «las armas son el único lenguaje que entiende Rusia».

«No es un problema el compromiso por sí mismo. No le tenemos miedo, hay millones de compromisos en la vida. Pero la pregunta es con quién. ¿Compromisos con (el presidente ruso, Vladímir) Putin? No, porque no hay confianza», resaltó Zelenski.

En una entrevista con motivo del primer año de la invasión de Ucrania ordenada por el Kremlin, que se cumple el próximo día 24, el mandatario aseguró que la ofensiva de primavera de Rusia ya ha comenzado.

«Los ataques rusos ya se están produciendo desde diversas direcciones», dijo Zelenski, que expresó su esperanza de que Bielorrusia «no se una» a la guerra.

«Si lo hace, lucharemos y sobreviviremos», recalcó el líder ucraniano, que alertó de que permitir a Moscú utilizar el territorio bielorruso para preparar ataques contra Ucrania sería «un enorme error».

Zelenski reiteró su deseo de que Kiev continúe acercándose a Europa, tanto en cuanto a sus valores como en cuanto a lazos económicos.

«Ese es el camino que elegimos», declaró, al tiempo que demandó «garantías de seguridad» y recalcó que las «armas modernas» son las únicas capaces de «acelerar» el camino hacia la paz.