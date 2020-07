«Las prostitutas pueden volver al trabajo. Se permiten todas las posturas»

El protocolo de trabajo es estricto, en especial porque no se pueden mantener la distancia interpersonal con el cliente , lo que ha llevado al primer ministro holandés, Mark Rutte, a subrayar en una rueda de prensa que "todas las posturas están permitidas" , siempre que se verifique de antemano que el cliente no tiene síntomas de padecer la COVID-19.

"Le hemos pedido al Instituto de Salud Pública consejos más detallados, qué posiciones están permitidas y cuáles no lo están. Pero no ha habido mayores explicaciones", aseguró Rutte, al decidir escuchar las reclamaciones de las prostitutas que querían volver a trabajar, y a las que no exige el uso de mascarillas.

Además de preguntar por los síntomas, el protocolo establecido por SekswerkExpertise para reducir el riesgo de contagios estipula reemplazar las sábanas tras cada servicio, mantener la habitación limpia, desinfectar hasta los pomos de las puertas cuando el cliente se vaya, lavar todos los objetos o usar desechables, desinfectarse las manos y ducharse.

"Esto no es nuevo. Siempre nos hemos adherido estrictamente a las reglas de higiene", recuerda Anna.