Las terribles cifras de la pandemia: 28 millones de contagios y 900.000 muertos

El dato positivo, recopilado por las redes sanitarias nacionales y no por la OMS, lo dan los pacientes recuperados, que ya se elevan a 20,4 millones, más del 70 por ciento del total.

De los siete millones de casos activos, sólo en torno a un 1 por ciento, unos 60.000, se encuentran en estado grave o crítico, un número que se ha mantenido muy estable durante los últimos cuatro meses, pese al aumento de contagios.

El director general de la OMS anunció el 11 de marzo que la COVID-19 se había convertido en una pandemia, cuando apenas se superaban los 100.000 casos y las 4.000 muertes en todo el planeta, aunque ya antes, el 30 de enero, había declarado la emergencia de salud pública de importancia internacional.

Aunque la declaración de pandemia no fue oficial y no supuso cambios en la estrategia de la OMS, se decidió verbalizarla como toque de atención a la comunidad internacional, tras considerarse que la alerta de enero no había sido respondida adecuadamente por parte de muchos gobiernos.

La OMS considera que una epidemia se ha convertido en pandemia cuando afecta a las seis regiones sanitarias en que divide el mundo la organización (Europa, América, Oriente Medio, África, Asia del Sur y Asia-Pacífico), aunque esta denominación oficial, que se usó con la gripe A de 2009, fue sustituida por las declaraciones de emergencia de salud pública de importancia internacional.