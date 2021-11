Llaman a boicotear bares de Bruselas tras denuncias de agresiones sexuales

Una asociación feminista ha hecho un llamamiento animando a la población de Bruselas a boicotear los bares el próximo viernes, tras las recientes denuncias sobre agresiones sexuales ocurridas en varios establecimientos de la capital belga.

Además, la llamada "Unión feminista inclusiva y autogestionada", que integra a los colectivos "Les sous-entendu·e·s" y "That's what x said" ha convocado una manifestación el viernes por la tarde en la plaza Albertine de Bruselas para denunciar las "violencias sexuales sistémicas" y pedir a las autoridades que identifiquen y sancionen a los establecimientos implicados.

En las últimas tres semanas numerosos testimonios se han difundido a través de las redes sociales bajo el hashtag #Balancetonbar sobre los ataques sufridos por mujeres en bares y discotecas de Bruselas, según las víctimas después de haber sido drogadas.

Los autores serían, supuestamente, miembros del personal e incluso los propietarios de los establecimientos de ocio nocturno.

Muchas de las denuncias implican a varios bares de la zona estudiantil próxima a la Universidad Libre de Bruselas, en el barrio de Ixelles.

La Fiscalía de Bruselas abrió una investigación el pasado octubre sobre esos hechos, que incluyen violaciones y robos.

El pasado 15 de octubre unas 1.300 personas salieron a la calle en el barrio de Ixelles para denunciar esos ataques.