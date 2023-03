Los iraquíes ni olvidan ni perdonan veinte años después de la invasión

“Deseábamos que la invasión supusiera un cambio, que fuéramos de mal a bien. Pero no lo fue. Lo destruyeron todo, destruyeron nuestras vidas”, dice Hafsa, una iraquí de 45 años que aún solloza al recordar cómo el caos que desató la ocupación estadounidense de Irak se llevó a su hermano y dejó a su país en ruinas. Veinte años después no puede olvidar, ni mucho menos perdonar.

A pesar de todas las atrocidades que cometió el régimen de Sadam Husein, a día de hoy una “mayoría silenciosa” añora los tiempos de la dictadura, como apuntan algunos iraquíes consultados por EFE.

“Irak estaba mucho mejor con Sadam, era un país estable”, asegura Ahmed, un iraquí de 67 años que, al igual que millones de sus compatriotas, estuvo en las filas del Ejército de un tirano obsesionado con librar guerras. Pero, al menos, “cobraba un salario digno”.

La invasión supuso también el desmantelamiento completo de las Fuerzas Armadas y de gran parte de la administración pública de Irak, y dejó a millones de personas sin empleo de la noche a la mañana, entre ellas Ahmed, que sirvió durante 32 años en el Ejército iraquí, donde realizaba principalmente tareas administrativas.

Reconoce que con Sadam “no había libertad de expresión”, lo que representa “quizás lo único bueno” de su derrocamiento, pero asegura que la espiral de violencia en la que se sumió el país tras la llegada de la coalición internacional, sumada a la pobreza y al colapso de todo un Estado y de su infraestructura, convirtió a Irak en “polvo”.

“Los norteamericanos me arrebataron toda una vida y no puedo perdonarles nunca por lo que me han hecho a mi y al resto de los iraquíes”, confiesa.