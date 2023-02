Los separatistas papuanos amenazan con matar al piloto neozelandés secuestrado

El Movimiento Papúa Libre, un grupo separatista en el este de Indonesia, divulgó este martes fotografías y vídeos en los que aparece el piloto neozelandés secuestrado la semana pasada y un rebelde que amenaza con matar al rehén si Indonesia no reconoce la independencia de Papúa Occidental.

En los vídeos y las fotos, tomados entre el 7 y 9 de febrero, se puede ver cómo los rebeldes separatistas queman la avioneta del piloto Philip Mark Mehrtens y también a este rodeado de los guerrilleros armados con fusiles, lanzas y arcos y sosteniendo una bandera independentista.

«Los militares papuanos me apresaron dentro de su lucha por la independencia de Papúa. Piden que los militares indonesios se vayan a Indonesia. Si no, permaneceré cautivo o me quitarán la vida», dice el piloto rodeado de los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB, en sus siglas en indonesio).

Uno de los guerrilleros explica en el vídeo que secuestraron al piloto para que Indonesia y otros países reconozcan la independencia de Papúa Occidental, que es como el TPNPB llama a la parte indonesia de la isla de Nueva Guinea.

«Capturamos al piloto. Solo lo dejaremos ir con una Papúa independiente», señala el separatista, quien amenaza con ejecutarlo si no se cumplen sus peticiones de independencia.

Advierte al Ejército indonesio que no se acerque a su territorio: «Si se acercan por aquí, dispararemos al piloto».

En un comunicado, el portavoz del movimiento, Sebby Sambom, afirmó hoy que el piloto Philip Mark Mehrtens, secuestrado el 7 de febrero tras aterrizar con una avioneta en la provincia de Papúa de las Tierras Altas, se encuentra en buen estado de salud en el cuartel general de los rebeldes separatistas.

El neozelandés, que pilotaba una avioneta de la compañía local Susi Air con cinco pasajeros, fue apresado por rebeldes del TPNPB, un grupo armado perteneciente al Movimiento Papúa Libre, que agrupa a diferentes milicias separatistas.

Las autoridades indonesias, que consideran grupos criminales al movimiento separatista, y Nueva Zelanda han pedido la liberación del neozelandés.