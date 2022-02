Marruecos en «shock» por la muerte del pequeño Rayan

Las autoridades aún no han dado detalles sobre las circunstancias de la muerte del pequeño.

El rescate de Rayan ha resultado ser más penoso de lo inicialmente previsto. El terreno arcilloso, especialmente frágil, y las piedras encontradas en el camino han ralentizado la tarea, hasta el punto de que ha llevado casi cuatro días conseguir alcanzarlo.

Se ha hecho excavando primero una enorme brecha vertical de 32 metros de profundidad junto al pozo en la colina donde se encuentra la casa del pequeño. Una vez alcanzada esa cota, a la altura del fondo del agujero, se ha procedido a horadar un túnel horizontal hasta la cavidad donde estaba Rayan.

Un equipo con una camilla dirigiéndose al túnel agitó las esperanzas este sábado por la tarde, pero dos horas después aún quedaban 80 centímetros para llegar, que iban a ser excavados, avisaban los técnicos, con mucho cuidado para no crear derrumbes en a fase final.

Estas labores han sido escrutadas por la atenta mirada de decenas, a veces centenares, de vecinos de la zona y de foráneos que no han dudado en viajar cientos de kilómetros para ver el desenlace de lo que durante días se ha convertido en un himno del país: "salvad a Rayan".

"No he dormido en tres días", explicaba a Efe un joven venido de Fez, lo mismo que un adolescente vecino de Rayan que dice no haber pegado ojo en ese tiempo. Su tío, afirma, consiguió la última noche dormir de siete a ocho.