Pandemia con menos de 18 años

Casi un millón de niños y adolescentes se han infectado de Sars-CoV-2, un virus que, aunque este verano se está regodeando con ellos, les sigue tratando de forma más benevolente que a los adultos: menos del 1 % ha sido hospitalizado y un 0,05 % ha acabado en la uci, con una letalidad que apenas roza el 0,005 %.

Son algunas de las cifras que deja año y medio de pandemia entre los más jóvenes que, pese a acusar menos los estragos de la enfermedad, que manifiestan con una sintomatología más leve e incluso diversa que los mayores, también padecen alguno de los más indeseados como es la covid persistente.

Por eso y porque si ellos no están protegidos, no lo estarán los demás, deben vacunarse: en un momento en el que la meta del 70 % de la población vacunada -que el Gobierno confía en alcanzar esta semana- se ha revelado insuficiente, si no se vacuna a los adolescentes "no llegaremos al control funcional de la pandemia".

Así lo recalca a Efe el coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la Reapertura de la Escolarización, Quique Bassat, quien apunta a otro de los hechos constatados en estos 18 meses: la escuela ha sido el lugar más seguro y, aunque no era lo deseable, tendrán que empezar el curso con las mismas medidas de seguridad con las que lo dejaron, estén vacunados o no.