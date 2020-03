Para la OMS la epidemia de coronavirus «se vuelve cada vez más compleja»

Tedros ha comenzado su intervención celebrando que durante dos semanas no se ha reportado ni un solo caso de Ébola en República Democrática del Congo (RDC), y que ya no hay pacientes en tratamiento. "Esta es una muy buena noticia para todo el mundo, y especialmente para los miles de trabajadores de la salud que han sacrificado tanto en la lucha contra esto. Pero a medida que una epidemia parece terminar, otra se vuelve cada vez más compleja ", ha afirmado en relación al coronavirus.

Por otra parte, Tedros ha reiterado que el coronavirus "no es la gripe". "A medida que obtenemos más datos, estamos entendiendo más y más este coronavirus y la enfermedad que causa. No es el SARS, no es el MERS y no es la gripe. Es un virus único con características únicas. Tanto el Covid-19 como la gripe causan enfermedades respiratorias y se propagan de la misma manera, a través de pequeñas gotas de líquido de la nariz y la boca de alguien que está enfermo. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes", ha recordado.

Tedros ha relatado este contraste: "Primero, no se transmite tan eficientemente como la gripe. En la gripe, las personas infectadas pero que aún no están enfermas son los principales impulsores de la transmisión, lo que no parece ser el caso de Covid-19. La segunda gran diferencia es que el coronavirus causa una enfermedad más grave que la gripe estacional. A nivel mundial, alrededor del 3,4 por ciento de los casos reportados han muerto. En comparación, la gripe estacional generalmente mata a mucho menos del 1 por ciento de los infectados. Tercero, tenemos vacunas y terapias para la gripe estacional, pero por el momento no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico para el Covid-19. Cuarto, ni siquiera hablamos de la contención de la gripe estacional, no es posible. Pero sí es posible en el coronavirus".

Por ello, Tedros ha perseverado en que estas diferencias significan que "no se puede tratar al coronavirus exactamente de la misma manera que la gripe". "Pero hay suficientes similitudes como para que los países no empiecen de cero. Durante décadas, muchos países han invertido en la construcción de sus sistemas para detectar y responder a la gripe. Debido a que el coronavirus es también un patógeno respiratorio, esos sistemas pueden, deben y están siendo adaptados para Covid-19", ha concluido.