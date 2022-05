Pasaportes, fotos, vírgenes... Los objetos más preciados para los refugiados

El responsable municipal del proyecto explica a EFE que la idea es que se queden seis meses, aunque en la cabeza de todos está que la estancia se amplíe al menos un año, hasta que haya capacidad para alojarlos en casas definitivas. La idea es que buena parte de estas personas logren en Leópolis un trabajo. Quizás algunos no vuelvan nunca más a la tierra de donde huyeron.

Sergei estaba desayunando cuando las paredes de su casa temblaron. El segundo estruendo destruyó la pared del salón. Por suerte solo tuvo heridas en una pierna. Cogió el pasaporte y su abrigo y salió de casa. Cigió el tren hacia Leópolis el 3 de marzo.

"No os puedo enseñar nada más que mi pasaporte. Es lo único que cogí, junto a un abrigo", dice. Habla ruso y no se siente ni totalmente ruso ni totalmente ucraniano. De momento no quiere volver a casa. Planea viajar a la República Checa, donde, según dice, tiene un piso que ahora está alquilado. Quiere emprender un negocio.