¿Por qué el porcentaje de eficacia de las vacunas cambia cada semana?

La empresa farmacológica estadounidense Pfizer , en colaboración la alemana de biotecnología BioNTech , fue la primera en dar un porcentaje de eficacia para una vacuna: un 90% . El día no había acabado cuando el Ministerio de Salud ruso publicó que su vacuna, la Sputnik V , tenía un 92%. Después, la empresa estadounidense Moderna dijo que la suya alcanzaba el 94´5% de eficacia. Una semana después, Pfizer rectificó sus datos: la vacuna ya no tenía un 90%. Ahora era un 95%. Entre tanto, Oxford y Astrazeneca apuestan por un 70% . Pero algunos estudios preliminares indican que, en breve, esta cifra de eficacia subirá hasta el 90% .

El aumento de la eficacia de las vacunas conforme se aumenta el número de pacientes controlados es un indicativo que invita al optimismo. Si la muestra sigue creciendo sin que los porcentajes desciendan, será porque la eficacia de la vacuna (producto de un entorno controlado, como se ha dicho) está muy cerca de su efectividad.

Algo ha preocupado a los científicos desde que comenzaron los ensayos clínicos: el que la muestra controlada no fuese una imagen real de la sociedad. Si los voluntarios no se exponían al virus, podría computarse erróneamente como inmune a alguien que no había llegado a estar bajo el foco del coronavirus. Pero no parece que esto esté ocurriendo. Eficacia y efectividad no son sinónimos, pero el avance de las pruebas invita a pensar que cada vez estarán más cerca la una de la otra.